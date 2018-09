Fuente: rosario3.com

“El 1º de octubre aumenta el gas, pero aún se desconoce cuánto"Tras el incremento de agosto, ratifican nueva suba. La Unión de Usuarios y Consumidores analizó el impacto de los recortes anunciados en el Boletín Oficial. La ministra Stanley aseguró que quienes mantengan el mismo consumo, seguirán teniendo tarifa socialLas modificaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial.1/1El 1º de octubre próximo volverá a aumentar el servicio de gas, aunque aún no se conoce en qué porcentaje. Así lo aseguraron desde la Unión Usuarios y Consumidores, quienes analizan el impacto que causará en las economías domésticas tanto el incremento del servicio como el recorte del subsidio a la tarifa social . La última suba del gas se aplicó en agosto pasado “Estamos leyendo y tratando de analizar lo publicado en el Boletín Oficial, en relación con el recorte del subsidio que reciben los beneficiarios de la tarifa social del gas. La medida también ordena la eliminación de la bonificación que se daba a los usuarios residenciales de gas natural que lograban un ahorro en su consumo comparado con el año anterior. En verdad, esto deja mucho que desear”, dijo la abogada de la Unión de Usuarios y Consumidores, Valeria Schvartz, en diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2) y explicó las diferencias a partir de octubre.“Antes, para solicitar la tarifa social había que reunir determinados requisitos. Ahora, cuando quienes ya tienen este servicio excedan un determinado consumo (que aún no fue determinado), pasarán a pagar una tarifa plena. Es decir que se les retirará la tarifa social que estaban pagando. Ese tope de metros cúbicos de gas consumido, a partir del cual dejarán de pagar la tarifa social, será informada por las distribuidoras. En el caso de la provincia de Santa Fe, Litoral Gas”, precisó la abogada.También se eliminó el tope de aumento del 300% en las tarifas. Podrán subir por encima de ese porcentaje.“Antes se comparaba la tarifa actual con la de igual período del año anterior y si el usuario había consumido menos, tenía una bonificación de alrededor del 20%. Ese beneficio también se eliminó.También se eliminó el tope de aumento del 300% en las tarifas, con lo cual podrán incrementarse por encima de ese porcentaje. En dos días se aplicará el nuevo aumento, sin que sepamos aún de cuánto será”, todas medidas que dejan mucho que desear”, señaló Schvartz.En ese marco de incertidumbre en relación con porcentajes de aumento y topes de consumo, en conferencia de prensa, junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue consultada acerca del impacto que causará en la población más vulnerable, el recorte del subsidio en la tarifa social.Sin dar demasiadas precisiones en relación con el tema, la ministra respondió: "No sé cómo quedó eso, pero los beneficiarios de la tarifa social que mantengan el mismo consumo, seguirán teniéndola".