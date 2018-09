General Motors anunció suspensiones rotativas en la planta de Alvear

Fuente: rosario3.com

La empresa acordó con Smata la reducción del trabajo de forma repartida entre los 1.400 operarios, que cobrarán el 70% de su sueldo. “Acordamos la medida para que no haya despidos”, dijeron desde el sindicatoCayeron las ventas a Brasil del Chevrolet Cruze.(Télam)1/2Mayo de 2016: Macri y Lifschitz en el lanzamiento del Cruze en GM.(Rosario3.com)2/2La planta de General Motors en Alvear definió suspensiones rotativas de sus empleados hasta fin de año, cuando se volverá a analizar la situación de la empresa.El secretario del Sindicato de Mecánicos (Smata), Marcelo Barros, confirmó a Telenoche (El Tres) que la medida se dio de mutuo acuerdo ante la baja en las ventas hacia Brasil del Chevrolet Cruze, el modelo que se produce en la fábrica desde hace dos años.El plan de suspensiones rotativas se prolongará durante cinco meses y alcanza a 1.400 operarios que trabajarán una semana sí y otro no, y cobrarán el 70 por ciento de su sueldo.“Va a quedar un solo turno de trabajo. Como pasamos de dos turnos a uno sobran 700 trabajadores. Por eso el acuerdo es para que sean suspensiones y no despidos, para que no salgan del sistema de trabajo”, argumentó Barros.El secretario de Smata aclaró que el aguinaldo se cobrará de forma “normal” y “a mitad de diciembre nos vamos a volver a sentar” para evaluar las condiciones y “ver cómo está el panorama en el país”.En junio pasado, la empresa había atravesado una situación similar y el propio Barros detalló la caída de las ventas. “Antes estábamos fabricando 27 autos por hora, hoy estamos fabricando entre 15 y 16 autos por hora”, dijo en aquella oportunidad.