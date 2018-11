Ale Bucci Racing alcanzó su segundo título consecutivo en la Clase 2

TURISMO NACIONALNicolás Posco se consagró en San LuisAle Bucci Racing alcanzó su segundo título consecutivo en la Clase 2Ale Bucci Racing logró el bicampeonato en el Turismo Nacional Clase 2 de manera anticipada, con su piloto Nicolás Posco llegando cuarto en San Luis. El piloto de Moreno revirtió un accidente en entrenamientos, para transformarlo junto al equipo de Villa Gobernador Gálvez en una gran clasificación, serie ganada y un campeonato más que merecido.El fin de semana inició negro para el Ale Bucci Racing, porque Nicolás Posco sufrió un fuerte despiste donde se dañó seriamente el auto. Con ayuda de mucha gente y con poco tiempo por delante, se trabajó sobre el Fiesta del líder del certamen y se lo compuso para clasificar, y allí el volante de Moreno se redimió y se metió tercero. Gabriel Scordia se metió 22º y Matías Cravero 27º.Tras la enorme alegría y emoción del viernes, el sábado Posco largó adelante en la tercera serie y la ganó de punta a punta, para estirar diferencias en el certamen, quedando 33,5 unidades delante del escolta, y con solamente estirar cuatro más, se iría de San Luis como campeón. Pero en las series también hubo positivismo con Scordia y Cravero, avanzando al séptimo y al tercero respectivamente en sus competencias preliminares.La final fue muy tensa, primero porque en las vueltas previas el equipo solucionó un inconveniente que pudo haber complicado el rendimiento del auto de Posco, y luego porque siempre Nico peleó por el triunfo, para asegurarse la victoria. A dos vueltas de terminar, cedió las posiciones de podio para no arriesgar, porque llegando cuarto le alcanzó para festejar el campeonato de manera anticipada.Alejandro Bucci y su gente no ocultaron la gran satisfacción y emoción por volver a ser campeones, en un fin de semana espectacular. Además, Matías Cravero consiguió otra estupenda actuación llegando quinto, y Gabriel Scordia, arribó 12º.Nico Posco, tras ser campeón, expresó: “Arrancamos con un fuerte accidente el viernes y lo revertimos con una carrera bárbara. Hoy nos llevamos el campeonato y no lo puedo creer. Hoy quería ser campeón, ya tengo 31 años y tenía que dejar de cometer errores y correr en función del título. Cuando tenés un auto como el que me entrega Alejandro y su gente, se hace mucho más fácil. Todavía no lo puedo creer y va a pasar algún tiempo para caer en que soy campeón del TN”.También, analizó su final: “Fuimos hasta donde pudimos, quisimos pasar a Gastón pero no podía porque de abajo él me hacía diferencia. No quise entrar en roces con Lepphaille y Michieletto y me corrí. Había que evitar toques para ser campeón. Ahora vamos a comer un gran asado con todo el equipo y los sponsors, porque esto no se logra todos los días. Ya cumplí el sueño y me podría retirar si quisiera”.Por su parte, Ale Bucci declaró: “Agradezco a todo mi equipo, son unos leones. También a mi viejo que me enseñó estos valores. La pasamos feo en Río Cuarto y este viernes también pero no bajamos los brazos. Nico estaba nervioso pero lo hablé y le dije que lo fácil no sirve. Él se puso el traje de campeón, clasificó tercero, ganó la serie y hoy es campeón”.