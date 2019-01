En marzo podrían inaugurar el nuevo puente de la ruta 21

Fuente: elsurdiario

Para la primera quincena de marzo podría estar inaugurado el puente sobre ruta 21 entre Villa y Empalme; así lo estimó Raúl Ballejos durante una entrevista con Grupo DEL SUR. El presidente comunal también se refirió a la obra de cloacas que están realizando en esa localidad.El puente está listo desde octubre; resta elevar el tramo de la ruta en ambas lados del puente.Raúl Ballejos, presidente de la comuna de Empalme Villa Constitución, se refirió a las obras que se están realizando en el pueblo y destacó que se trata de inversiones millonarias que no se ven en ninguna otra localidad del Departamento. Una de ellas es el nuevo puente de la ruta 21 y el ensanchamiento del canal Constitución; y la obra de cloacas.“Nos sentimos más que satisfechos por la inversión que está haciendo el gobierno de la Nación y el gobierno de la Provincia en nuestra localidad; se trata de obras que superan los 250 millones de pesos. Pero también sabemos que cuando estamos con obras, también hay trastornos y eso es lo que nos está sucediendo en esta coyuntura”, explicó que el jefe comunal.Por esta razón, al tiempo de ponderar la marcha de importantes obras de infraestructura básica para esa localidad; explicó, con relación a construcción del puente, que “la obra se demoró un tiempo por la lluvia, tenemos muchas lluvias desde noviembre, diciembre, e incluso enero, no es el clima que nosotros esperábamos tener en esta época del año”.Inauguración del puenteEL puente está terminado desde el mes de octubre del año pasado; lo que impide la lluvia, es trabajar en el alteo. “Como el puente quedó más alto, la empresa debe realizar un alteo (elevar la ruta de manera gradual) de un kilómetro en dirección a Empalme y de un kilómetro para el lado de Villa Constitución”, explicóLa obra venía muy avanzada pero con la intensidad de las lluvias demoró este trabajo para elevar el nivel de la ruta, el cual se realiza con tosquilla, piedras, cal; es decir que si llueve no se puede avanzar.Según indicaron responsables de la empresa constructora, para la primera quincena de marzo se esté finalizando la construcción. “La obra viene al ritmo que el tiempo lo permite”, señaló Ballejos y recordó que en abril del año pasado la inversión rondaba los 107 millones de pesos, pero que sufrió actualizaciones por un 40%, es decir que el monto actual supera los 130 millones.La otra etapa de la obra es la construcción del terraplén de defensa para barrio Los Ciruelos, la cual está frenada porque dos titulares de tierras en el lugar se niegan a dar la servidumbre de paso y es necesario que se dicten las expropiaciones para que la empresa pueda avanzar.La tercera etapa de la obra es la limpieza y ampliación del canal Constitución y en todo el recorrido de su cuenca, la construcción de nuevos puentes.Obra de cloacasEl presidente comunal de la vecina localidad se refirió también a la obra de cloacas que está en marcha en el pueblo la cual lleva una inversión de 53 millones de pesos más las actualizaciones que debido a la inflación se le va aplicando al monto inicial. “Esta obra venía a un ritmo interesante pero se detuvo porque hubo atraso en los pagos de los certificados, pero que la semana pasada ya se regularizó y en estos días la empresa está retomando los trabajos. Esto es una gran noticia para nosotros”, señaló el mandatario comunal.Con relación a los fondos para ésta obras, Ballejos aclaró que no es dinero que llega a la Comuna y desde allí se distribuye para las obras; sino que es dinero que administra el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y transfiere directamente a la empresa constructora para que se ejecute la obra.“Nosotros somos meros beneficiarios. Hicimos la gestión para que esto sea posible y lo que nos queda más adelante es disfrutar y capitalizar la obra; pero los recursos los administra la Nación. Y el control de la obra lo realizan inspectores de la secretaría de Saneamiento de la provincia de Santa Fe y también los inspectores del ENOHSA”, aclaró el presidente comunal para llevar tranquilidad a la comunidad sobre los controles técnicos especializados que se están realizando.12 viviendas socialesFinalmente Ballejos destacó el aporte del gobierno provincial para la construcción de 12 viviendas sociales que podrán estar terminadas en los meses de mayo y junio. Además, desde la secretaría de Hábitat de la Provincia, la Comuna logró que se ejecuten tres viviendas más para con la metodología de Lote Propio. Este mes se firmaría otro convenio por tres viviendas más con este sistema.