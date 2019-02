Juani Canela fue vigésimo en La Pedrera, por la primera fecha de la Clase 2

TURISMO NACIONALSumó en una difícil aperturaJuani Canela fue vigésimo en La Pedrera, por la primera fecha de la Clase 2El 2019 de Juan Ignacio Canela arrancó en el exigente autódromo de La Pedrera, en la ciudad puntana de Villa Mercedes. El rafaelino fue 20º en una durísima competencia final, y pudo sumar para el campeonato.Tras las pruebas comunitarias del jueves, Juani Canela pudo conocer el escenario puntano y desarrolló unas positivas pruebas de clasificación con un puesto 23, que no fue lo ideal, pero al menos completó los dos primeros días con buenas perspectivas.El sábado en la serie, el rafaelino pudo avanzar tres lugares y concluyó noveno, en una carrera que estuvo bastante entrecortada. Lo más importante fue el avance, y que en poca actividad a velocidad lanzada aprovechó cada momento para acercarse a los de adelante.“Largamos bien y en la vuelta inicial, en la primera ese me tiré por afuera y quedó un hueco, pase a cinco o seis autos. Y luego me quedé trabado porque me tocó un Toyota Etios. El auto quedó un poco sentido y llegamos como pudimos. Terminamos 21º en pista pero Testa no hizo la chicana y fue sancionado. Lo positivo es que sumamos algo para el campeonato, en un escenario muy difícil”, manifestó Canela tras la competencia.La próxima fecha será el fin de semana del 24 de marzo en Toay, La Pampa.