Ulises Lecussan fue 8º en Marcos Juárez en una gran participación

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASInicio que alientaUlises Lecussan fue 8º en Marcos Juárez en una gran participación, aunque Carlos Bozzo no logró finalizarMarcos Juárez tuvo la primera fecha del Turismo Agrupado 1600, donde Ulises Lecussan consiguió sumar valiosos puntos en un carrerón. Carlos Bozzo iba en misma dirección pero su avance se truncó con la rotura de la cuarta marcha en la caja de cambios.En un escenario técnico y difícil como es Marcos Juárez, Ulises pudo clasificar 14º, y Carlos 23º. Hicieron hasta donde pudieron, pero los dejó tranquilos el potencial de los autos que les entrega Luciano Bucci y su equipo, con la asistencia de Alejandro Bucci.Ya el domingo en las series, ambos tuvieron un gran progreso. Bozzo fue octavo en la primera batería, mientras que Lecussan escaló al tercer puesto. Con gran satisfacción, largaron bien ubicados en la final pero no fue fácil. Carlitos tuvo que abandonar por asuntos de transmisión, cuando estaba varios lugares por delante de dónde largó. Pero quien aguantó las 15 vueltas en gran manera fue ‘Uli’, frente a rivales de gran experiencia, estuvo a la altura y llegó octavo.Tras la carrera, Ulises Lecussan manifestó: “Luego de intentar agarrarle la mano al circuito el viernes, el sábado en los entrenamientos estábamos lejos pero en clasificación nos metimos 14º, mejorando un segundo y medio la vuelta. En la serie largué séptimo y culminé tercero, y en la final largando sexto, no pude tener el ritmo ideal y se me hizo difícil defender la posición. Pude llegar octavo y estoy contento por el resultado porque competimos con pilotos de primer nivel. Queda un sabor amargo de no poder avanzar más, pero seguiremos para mejorar los errores. Agradezco a la gente que me apoya, tanto en la carrera como por fuera y al equipo”.Por su lado, Carlos Bozzo expresó: “Tuvimos un fin de semana complicado porque no le tengo la mano al circuito ya que es un circuito estratégico, y aparte renegamos en una tanda con la caja de cambios. En la final, después de varios toques terminó rompiéndose la cuarta marcha, y nos vamos con gusto amargo. Seguramente habrá revancha en San Nicolás y tengo un gran agradecimiento a la gente que me da una mano y en especial a la familia Lecussan y al Bucci Racing”.Apoyan a Carlos Bozzo: Mannol Lubricantes de Alejandro Conti, Lubricentro Tucumán, Transporte La Reina, LGA Limpieza y Bicicletería Troniski.Acompañan a Ulises Lecussan: Nicasia Moda & Estilo, Tecnovidrio, Gomería Alvear, LGA Limpieza, Fundalve, y su padre Arístides.La próxima fecha será el fin de semana del 14 de abril en San Nicolás, Buenos Aires.