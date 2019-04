Lewandowski y Megna, dos de la TV que se anotan con chances

Candidatos a Senador por el Departamento Rosario





El periodista deportivo, candidato peronista a senador departamental, confió en mejorar en las generales y tiró: “No sé cuánto más puede crecer Fein”. El chef buscará una banca en el Concejo pero prometió seguir con la cocina y su programa.El comentarista y el cocinero se anotan para las generales de junio.1/1El periodista deportivo Marcelo Lewandoski y el cocinero Marcelo Megna son dos caras conocidas de la TV rosarina que no sólo se la jugaron por la política en este año electoral sino que quedaron bien parados para buscar un cargo legislativo en las generales provinciales de junio.“En nuestro caso luchamos contra las estructuras y con presupuesto menor, hubo que remarla bastante. Por eso, no estamos para descorchar champán pero sí tranquilos porque estamos en carrera”, dijo este lunes en Radio 2 Lewandoski, candidato a senador departamental por el justicialismo.El comentarista de fútbol, que superó a la concejala Norma López para representar a su espacio en la categoría, confía en que “se puede mejorar lo que se hizo” en las Paso, donde reunió 78.784 votos, el 48,83% dentro de su interna.En ese sentido, en el programa La primera de la tarde, el ex columnista de Telefé Noticias analizó: “ Mónica Fein –rival por el Frente Progresista– no sé cuánto más puede crecer; el espacio nuestro tiene grandes chances de hacerlo”.Finalmente, reconoció que tener un nombre conocido en la televisión le sumó apoyo extra: “Muchos me decían «nunca voté a un candidato peronista pero te voto a vos»”, contó.“Dentro de Cambiemos vine a cambiar”Por su parte, en el mismo programa, Marcelo Megna se expresó “más que feliz” luego de una buena performance como precandidato a concejal de Rosario.“Agradezco el cariño de mi público, que tanto me quiere”, dijo en diálogo con el periodista Sergio Roulier y prometió: “No me voy a retirar nunca de la cocina, es algo que amo profundamente hacer y con mi programa (en El Tres) voy a seguir por siempre, mientras mi salud me lo permita”.Contó que por la mañana habló con el candidato a intendente del espacio, Roy López Molina. “Me dijo: “Buen día, concejal”. Fue emocionante”, relató.“Dentro de Cambiemos, yo vine a cambiar”, señaló Megna, y si bien reconoció que la marca Cambiemos viene menoscabada por la crisis económica a nivel nacional, analizó: “No creo que este presidente en tres años pueda arreglar un país después de tanto saqueo”.Fuente: rosario3.com