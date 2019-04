Pergamino, un nuevo multiespacio cultural

Fuente: pergaminoverdad

SE INAUGURA EN EL EX EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MENÉNDEZ UN NUEVO MULTIESPACIO CULTURALUbicado en el corazón de la ciudad, este viernes a las 20hs se inaugura en la ex Biblioteca sobre calle San Martín el nuevo Espacio Menéndez. La apertura estará acompañada por una muestra de artistas plásticos locales y el colectivo “Escala Humana” que presentará una imperdible exposición y talleres gratuitos durante todo el fin de semana.Ubicado en el edificio patrimonial de la ex Biblioteca Menéndez, este nuevo espacio nace con la idea de congregar distintas expresiones artísticas, múltiples lenguajes y capacitaciones en un solo lugar, favoreciendo así al desarrollo de las industrias creativas.Los pergaminenses están invitados a recorrer este espacio multicultural que incluye el Mercado del Arte –que se traslada desde calle Echevarría-, el Mercado de Artesanías, unespacio para capacitaciones, producciones audiovisuales y más adelante, el Museo de la Biblioteca con importantes piezas donadas por la familia de Joaquín Menéndez.“Espacio Menéndez será un sitio de muestra, de capacitaciones, de producción audiovisual y a la vez de trabajo para los artistas, además de contar con un patio multifuncional. Así, la casona de calle San Martín, que perteneciera a la familia Acuña y hoy forma parte del patrimonio arquitectónico de Pergamino, se convertirá en un sitio acorde a las nuevas demandas culturales en el cual convivan y entren en diálogo distintas disciplinas artísticas”, señaló Cristina Torrano, subsecretaria de Cultura.El Campus Cultural desarrollado por la Secretaría de Cultura de la Nación en nuestra ciudad el año pasado, dejó en claro que hay nuevos paradigmas dentro de la gestión cultural que se aplican a las industrias creativas. Espacio Menéndez se enmarca en este camino de rupturas y uniones, de repensar un edificio centenario en un espacio moderno, a la altura de las nuevas necesidades culturales de la comunidad, de convivencia entre la historia y la innovación. “Espacio Menéndez hereda la extraordinaria construcción cultural y social que llevó adelante la biblioteca a lo largo de décadas; fue un espacio obligado de lectores, cinéfilos, investigadores, docentes y pretendemos que siga siéndolo pero que también se apropien de él los nuevos campos”, añadió Torrano.MUESTRAS AL INTERIOR DE ESPACIO MENÉNDEZMERCADO DE ARTE: La apertura de Espacio Menéndez contará con una muestra colectiva de artistas plásticos locales que expondrán sus producciones en el nuevo espacio de Mercado de Arte, siendo protagonistas del nacimiento de un proyecto cultural que se extenderá a lo largo del tiempo. Los artistas que honrarán este nuevo espacio son: Ramiro Acuña, Ana Thomé, Miguel Vecino, Lydia Caffaratti, Daniel González, Gabriela Belles, Rubén Albarracín, Graciela Ambrosini, Javier Carrera, Nina Piatt, Mónica Martínez, Daniel Oberti, Elba Polola, Marisa Monfil, Sergio Bonzón, Mónica Dagma, Paula Schenone, Marcela Garza Sotomayor, Graciela Fidalgo, Fabiana Seleme, Graciela De Dios, Marcela Cenacchi.MERCADO DE ARTESANÍAS: En tanto que en este nuevo espacio que se suma en la ciudad, se expondrá “Cerros de Cemento” a cargo de los miembros del colectivo Escala Humana, una mirada del trabajo artesanal contemporáneo sobre la poética de Atahualpa Yupanqui.“Escala Humana es un colectivo de artistas y artesanos que vivimos de nuestras producciones y que tenemos en común haber desarrollado con profundo amor por el oficio y trabajando en diferentes materiales y técnicas, una obra que ha sido distinguida en Salones y Muestras colectivas”, expresaron los artistas que han cosechado importantes reconocimientos en su corta existencia (2017).La propuesta creativa de este colectivo busca, entre otras cosas, ampliar los escenarios de acción colectiva y generar nuevos espacios creativos donde el arte comulgue con el oficio. “En un mundo atravesado por la velocidad de la tecnología y la industria, queremos visibilizar y poner en valor el trabajo que sólo puede lograr el hombre con maestría y en íntima relación con el material que se expresa a través de sus manos. Cada uno de los integrantes del colectivo tiene larga experiencia y reconocimiento en su trabajo usando diferentes materias primas y técnicas. Desde el papel a la arcilla, el metal, el cuero o la madera, hasta las fibras vegetales y animales, las obras son tan diversas como únicas”, expresan sus miembros.En el año 2017 con el proyecto “Cerros de cemento, una mirada del trabajo artesanal contemporáneo sobre la poética de Atahualpa Yupanqui”, inspirado en el poema” Tiempo del Hombre”, obtuvieron la Beca Grupal a la Creación del Fondo Nacional de las Artes. Los artistas de Escala Humana que participarán de la apertura de Espacio Menéndez serán: Fernanda Silvestro, Vicky Biagiola (C.A.B.A.), Guillermo Rodriguez (Río Ceballos, Córdoba), Hernán Lira (Pergamino, Pcia. Bs.As.), Juan Grasso, Luciano Polverigiani , Viviana Posincovich (Villa Elisa, Pcia. Bs. As.), Lucas Oviedo (Rosario, Pcia. Sta Fe.), Mariela Ferraris (Río Cuarto, Córdoba) y Valeria Lajara (Ituzaingo. Pcia. Bs.As.).CAPACITACIONES DURANTE EL FIN DE SEMANADurante el fin de semana del 27 y 28 de abril, y en el marco del Mes de las Artes, los reconocidos artistas y artesanos de Escala Humana Argentina brindarán talleres y conversatorios abiertos a la comunidad.Los talleres son gratuitos y los interesados pueden inscribirse comunicándose telefónicamente al 15605578.· “Hilos de América Precolombina”. Taller de Telar dictado por Valeria Lajara. Sábado de 10 a 12 y de 15 a 17hs.· “Arte y oficios en la era digital”. Conversatorio del Grupo Escala Humana. Sábado 17.30 hs.· “El arte de hacer papel a mano”. Taller de papel dictado por Viviana Posincovich. Domingo de 15 a 17hs.· “Construcción de juguetes de madera”. Taller dictado por Hernán Lira. Cupo máximo de 15 personas, niños acompañados de un adulto. Domingo de 15 a 17hs.· Conversatorio sobre Técnicas de Cerámica. Dictado por Luciano Polverigiani. Domingo a las 17,30 hs¿QUÉ SON LAS INDUSTRIAS CREATIVAS?Las industrias creativas comprenden una amplia gama de actividades vinculadas con la creación, producción y comercialización de bienes y servicios culturales. Pueden ser agrupadas en torno a cuatro núcleos fundamentales: Audiovisual (cine y televisión), Editorial (edición de libros, diarios y revistas), Fonográfico (música y radio); y un cuarto núcleo que incluye otras actividades, entre ellas por ejemplo, video juegos, deportivas y esparcimiento.De acuerdo al informe de la Subsecretaría de programación Microeconómica del Ministerio de Economía de la Nación, las IC representaron en 2016 el 2,5% del valor agregado bruto (VAB). Entre 2004 y 2016 evolucionó favorablemente en términos reales a una tasa anual del 4,8%, superior al total de la economía (3,0%). Las Industrias Culturales explican una parte significativa del empleo joven y favorecen la creación de nuevos emprendimientos y microempresas a nivel mundial. En nuestro país genera 177.481 puestos de trabajo asalariado en el sector privado, representando el 2,7% del empleo total (II trim. 2017).