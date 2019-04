Santiago Trípodi estrenará un Etios en la segunda cita del 2019, en Rafaela

CAR SHOW SANTAFESINOPrimer Toyota en el TS1800Santiago Trípodi estrenará un Etios en la segunda cita del 2019, en RafaelaCon mucho empeño y sacrificio, Santiago Trípodi pudo completar el armado de su nuevo auto para el TS1800 Santafesino. Se trata del primer Toyota Etios que acelerará este fin de semana en Rafaela, por la segunda cita del certamen.El representante de Arroyo Seco planificó la modernización en una categoría donde supo correr con Ford Escort y Ford Fiesta. Junto a la directora del equipo Gabriela Bravo, de vasta trayectoria en el Car Show Santafesino, se encaró este proyecto en 2017 con ganas de materializarlo de lleno en 2018, pero no se logró hasta este abril de 2019.Valió la pena la espera, y Trípodi por ello afirmó: “Vamos a ser los primeros en poner un Etios en la categoría, así que iremos a ver dónde estamos parados porque no pudimos probar. Vamos con todas las ganas de que en un par de carreras seamos protagonistas”.Por otro lado, Santiago agregó: “Si bien lo hacemos todo a pulmón tenemos fe de que no vamos a desentonar con respecto de los otros equipos. Estoy muy contento por poder subirme a un japonesito que creo me puede llegar a dar muchas satisfacciones”.La actividad se extenderá entre sábado y domingo, con dos entrenamientos y dos pruebas de clasificación el sábado, y las competencias, series y final, serán el domingo.