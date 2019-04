Sorpresa por los rindes de la soja en la zona

Sorpresa por los rindes de la soja de segunda en la zona núcleoDesde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacaron que sigue llamando la atención los muy buenos resultados de la soja de segunda."Esta reciente tanda cosechada, unas 135 mil ha, obtuvo promedios zonales de rindes que van de 35 a 45 qq/ha. El centro sur de Santa Fe es el área con el mayor avance de cosecha. En la región, ya se lleva cosechado el 20,4% de la oleaginosa de segunda", comentaron desde la Guia Estratégica para el Agro de la entidad rosarina.Por otro lado, ya se han cosechado casi 3 M de ha, un 75% del total cultivado de soja de primera. En la última semana hubo un "progreso titánico", se cosecharon 800 mil hectáreas."Los promedios de los rindes siguen oscilando entre los 38 y 45 qq/ha, afirmando las estimaciones. Cada día de la semana estuvo marcado por un incesante ir y venir de camiones y cosechadoras con el afán de no perder un quintal de esta gran campaña 2018/2019", comentaron.Es muy importante el gran avance sobre el norte bonaerense, en una semana pasó de un avance del 30% al 60% ya que recibió pocas lluvias, no superaron los 15 mm. Y los pronósticos para los próximos días vuelven a señalar que la provincia de Buenos Aires casi no recibiría lluvias."Este fin de semana largo la actividad de cosecha seguirá avanzando casi ininterrumpidamente a pasos agigantados sobre el área bonaerense", comentaron desde la BCR.Fuente: Agrofy