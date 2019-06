Juani Canela correrá en Concordia, esperanzado en conseguir grandes resultados

TURISMO NACIONALTiene con qué destacarseJuani Canela correrá en Concordia, esperanzado en conseguir grandes resultadosMás allá de los resultados de la fecha pasada, Juan Ignacio Canela sabe que se está en el buen camino dentro del Turismo Nacional Clase 2, y por eso el panorama es positivo de cara a este fin de semana, cuando en Concordia se lleve a cabo la quinta fecha de la temporada.El potencial del Toyota Etios del representante de Rafaela fue muy bueno en la provincia del Neuquén, pero por diversos incidentes en pista no pudo redondear los resultados y con ello una sumatoria de puntos acorde al nivel mostrado. Luego de trabajar intensamente en el auto, su equipo dejó listo el vehículo para seguir en el camino correcto desde el punto de vista técnico.“Tenemos que redondear lo que no se pudo en Neuquén y tenemos que sumar la cuota de suerte que se necesita a la hora de clasificar. Vamos esperanzados en tener un gran fin de semana. El JCB Motorsport arregló el Etios por el golpe que tuvimos en la anterior, y ya tenemos todo bien encaminado para tener un buen funcionamiento en Concordia”, manifestó el rafaelino previo al viaje a la provincia de Entre Ríos.El circuito de Concordia no será novedad para Canela, ya que lo transitó como piloto del TS1800 Santafesino, llegando quinto. Luego obtendría el título de campeón en la divisional.Cronograma:Viernes: Entrenamientos (13 a 14.10 y 14.30 a 15.40) y Clasificación (17 a 17.50)Sábado: Series (15 y 15.30 a 6 vueltas)Domingo: Final (12.30 a 15 vueltas)