Todo lo que hay que saber sobre el paro nacional de este miércoles

En el centro habrá manifestaciones y negocios cerrados.(Alan Monzón/Rosario3.com)1/1La CGT y las CTA realizan este miércoles su quinta huelga nacional desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, sin concurrencia a los lugares de empleo y sin movilización, aunque este último aspecto no será así en Rosario, donde están previstas dos marchas simultáneas –con sus respectivos actos– y varios piquetes en accesos.El paro general es en rechazo de la política económica. Los dirigentes de la CGT y de otros espacios sindicales coincidieron este martes en señalar que "la huelga será contundente y su acatamiento muy elevado", lo que será garantizado en principio por la ausencia de servicios de transporte en todo el país.Según los sindicalistas, además de la paralización del transporte, no habrá servicios de Justicia, ni clases y los hospitales sólo atenderán casos de urgencia en esta huelga general, a la que se suma la del 30 de abril que hicieron los gremios "moyanistas" y las CTA.Paro totalEn Rosario, este miércoles 29 no habrá actividad en escuelas públicas ni privadas, bancos, administración pública –sólo se dispondrán guardias mínimas en áreas de emergencia– y tampoco en sectores como el transporte urbano, la recolección de residuos, Pami, peajes, traslados de camiones ni actividad portuaria.