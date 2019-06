Cómo será la presentación de Cristina de esta tarde en Rosario

Fuente: rosario3.com

La senadora y ex presidenta estará desde las 17 en el salón Metropolitano. Se aguarda la movilización de diferentes gremios y ciudadanos en los alrededores del parque Scalabrini Ortiz.La senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentará su libro Sinceramente este jueves a las 17 en el salón Metropolitano de Rosario. Será la primera vez en cuatro años que la precandidata a vicepresidenta visite la ciudad un 20 de junio. Su llegada se enmarca en un Día de la Bandera “de súper acción”. El gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein encabezaron esta mañana un cortísimo, frío y deslucido acto en el Monumento Nacional y el presidente Mauricio Macri llevó adelante su propia ceremonia en el club Ciclón de barrio La Tablada.A la presentación de Sinceramente se accederá con invitaciones, aunque se aguarda la movilización de diferentes gremios y ciudadanos a los alrededores del salón del parque Scalabrini Ortiz.La ex mandataria estará acompañada por el escritor Marcelo Figueras, con el mismo formato de disertación que en la presentación del libro en Santiago del Estero.El gobernador electo Omar Perotti no asistirá a la presentación de Sinceramente. En cambio, la que ya aseguró su participación es la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas.