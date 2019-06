Perotti: los “dos ejes” para su gobierno y “un lugar” para María Eugenia Bielsa

Fuente: rosario3.com





El gobernador electo de Santa Fe habló el día después de su victoria en las urnas. Planteó que “la producción” y la “política de seguridad” son los dos grandes temas que atacará desde el inicio de su gestión. “María Eugenia ocupará el lugar que ella quiera ocupar”, confióTodavía con los rastros del festejo en su voz, Omar Perotti atendió el llamado de Radio 2 este lunes feriado muy especial para él. Después de 12 años, el peronismo recupera la conducción de la Casa Gris, derrotando al socialismo y en medio del armado nacional rumbo a las elecciones presidenciales de octubre. El ex intendente de Rafaela, que supo morder dos veces el polvo de la derrota hasta llegar a este triunfo histórico, planteó “dos ejes fundamentales” para su gobierno después del 10 de diciembre y también habló del papel que le reserva a su ex adversaria en la interna del partido, María Eugenia Bielsa.Consultado por el periodista Roberto Caferra en Radiópolis (Radio 2) por las razones de su triunfo, respondió que “seguramente porque eran muchos los santafesinos que esperaban algo diferente, que quieren algo diferente y hemos sabido interpretarlos y atraerlos con nuestra propuesta”.También dijo que “hubo mucho trabajo” en la campaña y que su mensaje “era amplio, contenía a todos y eso es lo que pretendemos”.Después, Perotti semetió directamente en los que será sus principales ejes de gobierno: “En Santa Fe hay un fuerte anhelo de recuperar trabajo, de recuperar calidad de vida perdida en muchos casos por el deterioro de la actividad laboral”. Y evaluó como principal problema a atacar que “se derrumbó la economía familiar”.Y como segundo foco, aseguró que “también hay un deseo de que cambie la política de seguridad, esos son los dos ejes de esta decisión en la provincia de Santa Fe”.El mandatario electo se refirió al que será su equipo de trabajo para los próximos cuatro años: “Obviamente que tengo en mente la gente que va a trabajar conmigo; pero un escenario es el de la campaña en sí y otro es el que viene después del 10 de diciembre. Tenemos tiempo para conformar el mejor equipo con la tranquilidad de saber que hay buenos valores”, resumió.Entonces se impuso la pregunta sobre el rol que podría desempeñar en su gobierno María Eugenia Bielsa, su ex adversaria en las Paso y su aliada en la elección de este domingo: “Por supuesto que me gustaría contar con ella. Ojalá podamos contar con María Eugenia Bielsa para el lugar que ella decida”, confió.De Obeid a BinnerCuando le preguntaron cómo imagina la transición de estos meses de Miguel Lifschitz a su nuevo gobierno en Santa Fe, recordó: “Tengo como referencia más cercana la transición de Jorge Obeid con Hermes Binner; ojalá se dé con esa misma responsabilidad que tuvo Obeid”.A Perotti le marcaron que deberá lidiar con una legislatura santafesina con mayoría de diputados con signo opositor: “Espero que no haya palos en la rueda; la primera vez que fui intendente goberné con un Concejo en minoría”. Y resaltó: “Soy una persona de diálogo”.Después volvió a los problemas que hoy lo preocupan de cara a su mandato: “Tenemos otra vez problema de comida en la provincia, mucha gente que no lo está pasando bien. Eso es inaceptable desde mi forma de ver”, sentenció.Sobre la política económica que desea implementar, apuntó que “tenemos que volver a la producción, a que la política financiera deje de gobernar la economía en la provincia porque eso le ha hecho mucho daño”.“Nos mueve el deseo de recuperar trabajo, de recuperar bienestar. Hoy nos toca ocupar el triste lugar de ser la provincia que más empleo perdió”, lamentó.“Hay que ser duro con los problemas y no con las personas; nunca encaro una campaña con deseo negativo ni de dañar a nadie. Me quedo sí con el dolor de ir a un barrio y ver hambre, con la desesperación de una madre por su hijo que está entregado a algún consumo, de una pyme que cierra y se queda gente sin trabajo”, sintetizó.El camino hacia octubrePor último, a Perotti le preguntaron por el valor de su victoria de cara a las elecciones presidenciales: “Lo que quedó muy claro es nuestro planteo de priorizar Santa Fe. Todos saben mi pertenencia peronista, he trabajado toda mi vida en el peronismo con la mayor amplitud posible”. Aunque luego confió: “Estamos trabajando en el Frente Juntos y tenemos que dar un mensaje de unidad para rescatar lo que identifica mayoritariamente a este espacio”.