Ulises Lecussan finalizó 16º en San Nicolás, luego de un fin de semana que no salió de la mejor forma

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASEnredado en el pelotónUlises Lecussan finalizó 16º en San Nicolás, luego de un fin de semana que no salió de la mejor formaEl volante que representa a Alvear, Ulises Lecussan, luchó en San Nicolás para sumar puntos en el Turismo Agrupado 1600. Llegando 16º en la final pudo terminar con el Volkswagen Gol sano, que no fue poca cosa por el pelotón que tuvo que integrar, largando desde atrás.Tras probar el viernes con algunos trabajos que se hicieron en el Gol, el sábado se complicó en clasificación y quedó 15º. Al respecto comentó: “El viernes probamos y fuimos mejorando de a poco, pero el sábado en clasificación nos retrasamos para salir a pista, y estando apurados y adelante del pelotón, traté de hacer lo mejor más allá de los nervios y bronca del momento”.Por otro lado, Lecussan se refirió a la serie: “Tenía para avanzar pero en la vuelta previa se paró, y se había desconectado un cable que va al borne de la batería. Logré llegar a la grilla, pero largué último. En media vuelta pasé a tres autos, pero era imposible manejar con una mano sosteniendo el cable y debí guardarme en boxes”.La final fue muy entreverada y si bien avanzó, no pudo ganar todo el terreno que pretendía. Finalizando 16º, detalló: “Para la final pensé que podía ser más fácil avanzar luego de lo de la serie, pero los autos están muy parejos, y el pelotón es grande como para ir hacia adelante. Hay que ver más los espejos que el parabrisas. Terminé 16º, y me quedé con bronca porque el auto andaba muy bien, tal vez con una buena serie podíamos obtener un mucho mejor resultado. Tenemos mucho más para dar solo fue un fin de semana con mala suerte”.Acompañan a Ulises Lecussan: Nicasia Moda & Estilo, Tecnovidrio, Gomería Alvear, LGA Limpieza, Fundalve, y su padre Arístides.La próxima fecha será el fin de semana del 23 de junio en San Nicolás, repitiendo escenario.