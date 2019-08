El Frente de Todos afirma que saca una importante diferencia en Santa Fe

Apenas cerró la votación este domingo a las 18, desde el bunker del Frente de Todos en Rosario expresaron su optimismo por el resultado de las Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).La concejala Marina Magnani dijo a Radio 2 que las bocas de urna registradas por ese espacio, en donde los consultados manifiestan a quién votaron, les daba una diferencia de más de diez puntos entre la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sobre la de Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto (Juntos por el Cambio).En tercer lugar, siempre según los datos provisorios no oficiales de esa fuerza en Santa Fe, aparecía Roberto Lagavna (Consenso Federal). “La expectativa es buena”, dijo Magnani en el Centro Cultural Atlas. Afirmó que votó cerca del 73 por ciento del padrón.En tanto, desde el centro de cómputos y campaña de Consenso Federal, fuerza que integra el socialismo, darán a conocer a las 20.30 las tradicionales mesas testigo que prepara esa fuerza.Diez bancas a diputadosEn las elecciones nacionales de este año se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado. En Santa Fe solo se vota por legisladores de la Cámara baja, con 26 boletas y pujas internas.Juntos por el Cambio mantuvo una polémica hasta último momento por la competencia entre dos listas que pretendían acompañar la fórmula presidencial de Macri-Pichetto. La lista oficial es encabezada por el referente del PRO Federico Angelini y el radical Martín Rosúa se presenta dentro de ese espacio pero con lista corta (sin la categoría presidencial). Rosúa no llevará sus boletas al cuarto oscuro, pero puede que alguien lleve el voto desde su casa.En el Frente de Todos de los Fernández, Marcos Cleri encabeza la nómina y detrás del referente provincial de La Cámpora se ubica Alejandra Obeid, hija del ex gobernador santafesino.Por Consenso Federal, el espacio de Lavagna, el primer candidato a diputado nacional es el concejal socialista de Rosario Enrique Estévez y lo secunda la radical Carolina Piedrabuena.El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad lleva a Octavio Crivaro. Se presentan otros ocho partidos o frentes y en dos de ellos hay internas.El Frente Federal NOS tiene nada menos que diez nóminas internas y el Partido Autonomista, otra cinco. También compiten el Movimiento al Socialismo, Partido Unión Celeste y Blanco, Movimiento Independiente Renovador, Unite por la Libertad y la Dignidad, Partido Popular, el Frente Alternativa Federal. Ver todas las boletas.