GODOY | LA ESCUELA N° 188 “DOMINGO DE ORO” CUMPLE 125 AÑOS

Mediante el trabajo en equipo que se lleva adelante entre la Comuna local, gestión Héctor Daniel Caruso, el senador provincial Germán Giacomino, la Escuela Secundaria, la Biblioteca Popular, la Mutual de los Arroyos, el grupo de Cultura de la localidad, personal y alumnos de la Escuela Nº 188, el C.E.R. Nº 372 de Campo La Victoria y el Taller de Carpintería junto a todas las familias de los niños, cooperadores, ex do centes y ex alumnos, se está organizando el festejo central por los 125 años de la Escuela Nº 188 “Domingo de Oro” previsto para el domingo 18 de agosto próximo a partir de las 10:30 horas, momento en el que se dará inicio al acto protocolar en la plaza local con la presencia de autoridades ministeriales. Allí se producirá el izamiento de la Bandera, mientras la Banda de la Policía de Rosario tocará las Marchas Patrias y se hará el descubrimiento de placa y cartel en mención a dicho aniversario. Además, actuarán alumnos de la escuela y danzas a cargo de ex alumnos.