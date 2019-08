Trabajadores de La Virginia protestan por despidos y retraso salarial

Fuente: rosarioplus.com

Trabajadores de La Virginia se encuentran movilizados y con medida de fuerza por una protesta gremial. La manifestación incluye un acampe y el bloqueo de los portones frente a la planta de Circunvalación y Juan B. Justo, en reclamo de salarios dignos, con recategorización del personal, e incorporación de los empleados temporales."Hemos tenido seis reuniones con la patronal en los últimos cinco meses y las respuestas fueron negativas", remarcó Emanuel, uno de los partícipes de la protesta y delegado del Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación. Explicó que la comisión interna de trabajadores había planteado una serie de reclamos para mejorar las condiciones laborales pero la empresa hizo oídos sordos.Entre los puntos más importantes de las peticiones mencionan la recategorización de todos los empleados de la planta, acortar las paritarias e incorporar definitivamente a los 6 compañeros que trabajan por temporada, algunos con 4 años de antigüedad."La empresa está buscando en qué nos equivocamos todo el tiempo, no nos deja trabajar tranquilos y nos mete presión", se quejó el representante gremial.Además, Emanuel denunció que la tendencia de la firma en los últimos años ha sido reducir el personal y no cubrir los puestos vacantes. "En el último año despidieron a 90 compañeros, encubriéndolos con retiros voluntarios, diciendo que se van porque es gente grande que viene con muchas dolencias, propias del trabajo, y que prefieren irse con algo de plata", señaló y apuntó: "Hace tres años que la empresa no toma mujeres".En cuanto a los contratos temporales, el trabajador indicó que en la producción no existen temporadas altas, por lo que se tendría que vincular permanentemente a los empleados que desempeñan su tarea solo en invierno."Notamos que la tendencia en los últimos años es automatizar la planta, reducir fuentes de trabajo y despedir encubiertamente a todos los compañeros", comentó el delegado y agregó: "Hay vacante de puestos de trabajo y la empresa hace caso omiso a eso".La medida de lucha fue consensuada en asamblea por los trabajadores y se lleva a cabo desde este martes por la mañana. La protesta, que consta de un acampe y el bloqueo de los portones de la planta, se extendará hasta que La Virginia retome el diálogo con el sindicato.