Discapacidad en crisis: campaña en redes sociales

Con fuerte respaldo de artistas, deportistas y ciudadanos que se expresaron en las redes sociales, instituciones para personas con discapacidad volverán a movilizarse este jueves a las 10 de la mañana al Monumento a la Bandera. Será para reclamar el cese de los ajustes al sector y que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad.La marcha de Rosario será en simultáneo a otras manifestaciones similares que se realizarán también este jueves en diferentes ciudades del país.“El gobierno nacional viene realizando ajustes y eso nos llevo a una situación insostenible”, dijo Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe (Atraes) entidad que convoca a la marcha en Rosario junto a la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis).“Esta decisión repercute directamente en quienes realizan la tarea de prevención, cuidados, transporte a las personas con discapacidad”, agregó Bolego.Bolego indicó que solo en Rosario unos 45 transportistas debieron dejar la actividad porque “ya pueden seguir en las condiciones planteadas”.“Aumentan los insumos y todo tipo de costos agregado a que hay obras sociales que retrasan pagos y no nos adecúan los aranceles. No se puede seguir”, explicó y dijo también que la obra social PAMI se sumó al retraso en los pagos.La movida nacional para reclamar el cese del ajuste en los presupuestos y en los derechos de personas con discapacidad, sumó varios apoyos en las redes sociales.Personalidades de la cultura, el periodismo, el deporte y otros ciudadanos expresaron su respaldo a la movida con videos o fotos: