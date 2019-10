Nicolás Pontoni fue segundo en una carrera tremenda en Paraná, y sigue siendo el gran candidato a ser campeón de TA1600

La próxima fecha está pautada para el fin de semana del 10 de noviembre en San Jorge.









CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASGran podio para ampliar distanciasNicolás Pontoni fue segundo en una carrera tremenda en Paraná, y sigue siendo el gran candidato a ser campeón de TA1600Nicolás Pontoni cumplió los principales objetivos por los que fue a Paraná a disputar la octava fecha del Turismo Agrupado 1600. El villagalvense fue segundo en una final impresionante, y estiró en buena cantidad la diferencia con el escolta en la tabla.Desde el sábado se lo vio firme, clasificando primero y así obtener el primer punto del fin de semana. La anterior vez en este escenario, el domingo tuvo un fuerte accidente que dañó casi por completo el Volkswagen Gol y ese sacrificio familiar y del equipo para seguir corriendo, es el que motivó a Pontoni a buscar la revancha. En la serie, también se llevó el triunfo y largó en pole position la final.No todo salió perfecto, con piso húmedo y en constante secado, la carrera final comenzó mal para Nico, porque realizó un trompo y quedó último. De ese modo, empezó a ganar ubicaciones para sumar lo más que pueda, y no solo que hizo una gran tarea sino que además volvió a la punta de la carrera. En el último giro, fue superado y terminó segundo, pero eso no supuso un enojo ya que por el campeonato, el negocio se hizo de muy buena forma frente a sus rivales.Luego de hacer podio, Nico Pontoni aseguró: “Fue una linda experiencia esta carrera de Paraná, porque fue mi primera bajo el agua, y pude ganar la serie. La final se escapó por un error mío, donde quedamos últimos y empezamos a pasar autos y llegar a la punta. Después de una maniobra muy peleada quedé segundo pero con todo el equipo nos vamos muy contentos”.Y completó: “Pudimos hacer una ventaja importante en el campeonato y el auto es un cañón. Todo el fin de semana me sentí muy cómodo con el funcionamiento. Y bueno, sabemos que si la próxima vamos y terminamos delante de los rivales podemos ser campeones”.