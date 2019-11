Juani Canela no pudo disfrutar del fin de semana por renegar con diferentes contratiempos durante la undécima fecha

TURISMO NACIONALSin fortuna en RosarioJuani Canela no pudo disfrutar del fin de semana por renegar con diferentes contratiempos durante la undécima fechaLa Clase 2 de Turismo Nacional tuvo su penúltimo capítulo del año y Juan Ignacio Canela no pudo rendir como esperaba, teniendo diferentes inconvenientes que lo relegaron. En clasificación una rotura de motor y en carrera una fuga de gases dentro del habitáculo y problemas de frenos lo complicaron del todo.Desde el viernes se trabajó para tener un buen andar en Rosario junto al Ale Bucci Racing, pero no fue fácil en un circuito nuevo y con muchas curvas. No se logró cerrar una vuelta ideal, y el sábado en una mejor situación, en clasificación se rompió el motor. Largando desde muy atrás en la serie, pudo progresar y terminó noveno, y largó la final con ganas de seguir en esa sintonía, a pesar de tener un motor de repuesto que no era tan potente.El cierre del fin de semana con la carrera del domingo no fue para nada agradable, porque desde el giro previo sintió que entraban gases del escape al auto y eso genero un malestar importante en el físico del rafaelino. Así y todo pudo ganar varias colocaciones y podía incluso apostar para terminar entre los diez mejores, pero empezó a penar con los frenos y eso desembocó en un incidente en la última vuelta que lo dejó con las manos vacías.“Aspiré gases del escape del auto y desde la vuelta previa le avisé al equipo de que estaba pasando eso, y tenía todos los ojos llorosos por la situación. Así y todo veníamos muy bien, cerca del puesto trece, catorce, detrás de Pastori, y después nos empezamos a complicar con los frenos, y sumado a eso corrimos con el motor de repuesto”, comentó Juani, luego de recuperarse físicamente por haber competido con los gases tóxicos dentro del auto.Más allá de eso, Canela no pierde el positivismo y sabe que falta una fecha y espera que todo salga como tiene que ser para luego hacer una pretemporada con los ánimos en alto: “No vengo ligando, pero esperemos que en San Nicolás podamos tener el auto que tenemos que tener para estar adelante. Si todo se da como se debe tenemos que pelear, no tengo ninguna duda”.El último compromiso de la temporada será el fin de semana del 8 de diciembre en San Nicolás.