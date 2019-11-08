LDDS 2019, cronograma de partidos

- 1ª DIVISION – INSTANCIAS FINALES
- DIVISIONES INFERIORES – INSTANCIAS FINALES
- CATEGORIA “B” – 2º TORNEO – FASE REGULAR
- TORNEO SUB 20 – GRITO DE ALCORTA
- FUTBOL SENIOR – 2º TORNEO – FASE ERGULAR
LIGA DEPORTIVA DEL SUR - AÑO 2019
INSTANCIA
DIA
HORA
PARTIDOS
FINAL
VUELTA
10-nov
17:00 HS
SP. BOMBAL
-
ARGENTINO
DIA
HORA
PARTIDOS DE IDA
DIVISION
COPA
09-nov
17:00
ARGENTINO
-
FIRMAT FBC
QUINTA
ORO
09-nov
18:30
ARGENTINO
-
FIRMAT FBC
CUARTA
ORO
11-nov
21:00
SP. BOMBAL
-
ATLETICO PAZ
TERCERA
PLATA
DIA
HORA
PARTIDO DE VUELTA
DIVISION
COPA
09-nov
17:30
LOS ANDES
-
INDEPENDIENTE FC
QUINTA
PLATA
FECHA
DIA
2° DIV
1° DIV
PARTIDOS
7
08-nov
--:-- HS
20:30 HS
SAN MARTIN
-
ESTRELLA DEL SUR
7
08-nov
20:15 HS
22:15 HS
URANGA FBC
-
BOMBAL JUNIORS
7
10-nov
16:00 HS
18:00 HS
NUEVO ALBERDI
-
CORONEL DOMINGUEZ
FASE ELIMINATORIA
PARTIDOS DE IDA
FECHA
HORA
ATLETICO PAZ
-
CARRERAS AC
09/11/2019
17:00 HS
LOS ANDES
-
BLANCO Y NEGRO
09/11/2019
19:00 HS
SPORTING CS
-
INDEPENDIENTE FC
09/11/2019
20:30 HS
FASE ELIMINATORIA
PARTIDO DE VUELTA
FECHA
HORA
OLIMPIA
-
B. RIVADAVIA
10/11/2019
21:30 HS
SEDE:
CARRERAS ATLETIC CLUB
FECHA
RONDA
DIA
HORA
ZONA "A"
2
1
9-nov
17:00 HS
BCO Y NEGRO
-
BOMBAL JRS
2
1
9-nov
18:30 HS
NVO ALBERDI
-
LOS ANDES
2
1
9-nov
20:00 HS
CARRERAS AC
-
INDEPENDIENTE
SEDE:
ATLETICO ACEBAL
FECHA
RONDA
DIA
HORA
ZONA "B"
2
1
9-nov
17:00 HS
OLIMPIA
-
CSD 2 DE JUNIO
2
1
9-nov
18:30 HS
SAN MARTIN
-
C. DOMINGUEZ
2
1
9-nov
20:00 HS
ATL. ACEBAL
-
ESTRELLA
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