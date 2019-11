Lograron controlar un incendio en Acindar de Villa Constitución tras 24 horas

Fuente: rosario3.com

Las llamas fueron originadas por una explosión de desechos químicos en el predio de chatarras de la planta que la siderúrgica tiene esa ciudad.Unas 17 dotaciones de bomberos lograron controlar un incendio después de 24 horas en Acindar de Villa Constitución. Las llamas fueron originadas por una explosión de desechos químicos en el predio de chatarras de la planta que la siderúrgica tiene en esa ciudad.El incendio comenzó este viernes alrededor de las 12 en el Parque de Chatarras de Acindar que abarca un área de unos 1.000 por 500 metros, ubicado dentro del predio de la fábrica sobre la ruta 21 a la altura de Villa Constitución.Los bomberos de esa ciudad comenzaron a trabajar ante el pedido de la empresa y por las proporciones del siniestro, se fueron sumando dotaciones de localidades cercanas como Arroyo Seco, Coronel Bogado, Santa Teresa, Pueblo Esther, Pavón y Alvear, entre otras, que sumaron unas 17."El incendio se originó por la manipulación incorrecta de un material químico que en contacto con el agua produce una explosión", indicaron a Télam fuentes de los bomberos voluntarios de Villa Constitución."Eso hizo que unos pastizales agarren fuego y terminó alcanzando a todo el cúmulo de chatarra que una vez que prende es difícil de controlar", explicaron.Los bomberos "siguen trabajando en el lugar pero el incendio ya está controlado y no hubo heridos hasta el momento", aseguraron."Se fue corriendo la chatarra que no estaba prendida y se protegieron las pasturas cercanas para evitar la propagación del fuego", indicaron las fuentes, que añadieron que "se trabajará hoy y mañana porque el predio es muy grande y el material que está bajo fuego tiene que terminar de quemarse bajo el control de los bomberos".En tanto, la empresa aclaró en un comunicado que "si bien es una situación no habitual, existen factores propios de este tipo de operaciones que generan un riesgo de incendio como el sucedido en esta oportunidad"."Para dar tranquilidad a la comunidad, se informa que solo se han producido daños materiales y no hay personas lesionadas producto del hecho", remarcó.El texto señaló que "inmediatamente, desde la empresa se han activado todos los mecanismos necesarios para mitigar su impacto y se está trabajando para resolver la situación en el menor plazo posible".