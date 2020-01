Aaron se operó en China, de a poco empieza a ver

Aaron, el niño rosarino que se operó en China, de a poco empieza a verAarón Alostiza viajó a China para someterse a una intervención quirúrgica que le permita comenzar a ver por primera vez. A cuatro meses de la operación, ya empieza a distinguir bultos y sombras que antes no percibía. Las imágenes.El sueño de Leandro y Mirena Alostiza es que su hijo Aaron, uno de sus mellizos de diez años (el otro es Brandon), pueda ver por primera vez. El niño rosarino nació prematuro y como consecuencia sufrió una retinopatía grado cinco que le impide el desarrollo de la retina, por lo que jamás pudo ni siquiera distinguir bultos o sombras. Eso hasta ahora.Es que en septiembre los Alostiza lograron (después de mover montañas, haciendo rifas, eventos especiales y hasta llegando a los programas de televisión Showmatch y Quién quiere ser millonario) viajar a China, donde fue sometido a un tratamiento que le podría devolver entre un 20 y un 50% de la vista. Y los avances de esa intervención ya empiezan a advertirse."¡¡Hola a todos!! Les dejamos un videíto con algunos avances de Aaron. Les agradecemos de corazón a todos los que se comunican a diario preguntándonos cómo va todo como está Aaron y nos envían su buena onda!! Sinceramente es muy difícil explicar en palabras cuánto avanzo Aaron en este tiempo!", escribieron sus padres en la página de Facebook denominada Abramos los corazones por una luz para Aaron.En el video, de algo más de cinco minutos, Aaron recorre la vereda de su barrio junto a su mamá Mirena, quien le va preguntando si puede advertir la fila de autos estacionados. El niño determina con precisión cuándo hay un auto y cuándo se produce el espacio vacío hasta que llega a otro vehículo. "Prestá atención y decime cuándo hay algo", le pide la madre. "¡Muy bien!", festeja ante los continuos aciertos de Aaron."Ahora andá caminando derecho para ver si tes das cuenta si hay un árbol o una columna. Yo no voy a dejar que te choques, andá despacito y prestá atención", le dice Mirena, mientras su hijo define con certeza el primer árbol con el que se topa y hasta la reja que separa la vereda de un baldío.Según manifestaron los Alostiza, este "es un proceso que lleva tiempo y trabajo. Aaron está haciendo una terapia de rehabilitación visual gracias a la cual sigue avanzando. El tema es que como él nunca vio, se le hace muy complicado explicar lo que ve en palabras"."Sabemos que hay cambios. Que ve bultos, sombras, formas que antes no veía, pero no tenemos muy en claro con qué claridad y nitidez lo ve. Y como no está acostumbrado a usar el sentido de la vista, es un trabajo constante de ejercitar la vista y de usar lo poco que tiene para poder optimizarlo al máximo", cuentan emocionados.Fuente: rosario3.com