Municipales solicitan un aumento del 15% y la continuidad de la cláusula gatillo

“La cláusula gatillo es la más razonable para negociar durante todo este año”, enfatizó Rivas.









“Propuesta razonable”



Analizando la propuesta elevada por la FESIM, Rivas comentó que la considera “razonable”, más teniendo en cuenta que las reuniones comienzan en febrero y siempre “se cierran en marzo o abril”.



En cuanto a este año, “primero se deberá fijar la paritaria nacional docente, luego vendrá la paritaria provincial docente y al mismo tiempo la de la administración central; y por otro lado viene la de los trabajadores municipales”, dijo y recalcó: “Queremos que quede en claro que para toda la parte estatal de la provincia, la cláusula gatillo si bien no es la óptima es la más razonable para negociar durante todo este año”.



Categoría 12



La equiparación de las categorías inferiores al sueldo de la categoría 12 es algo que desde hace algunos años logró instaurarse en Villa Constitución y en el departamento Constitución, esto quiere decir que el salario mínimo de un empleado municipal no puede estar por debajo de lo que se cobra en la categoría 12.



“Colocamos como segundo punto en la propuesta presentada que todos los trabajadores de la provincia de Santa Fe pasen a cobrar como mínimo lo que corresponde a la categoría 12, compensando la diferencia”, comentó Rivas y ejemplificó: “Un trabajador con tal categoría tiene un sueldo tal, cobrará ese sueldo que corresponde a su categoría pero a su vez una compensación que sume esa diferencia de dinero para llegar a lo que cobra un categoría 12”.





Fuente: elsurdiario

