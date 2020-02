DE ALCORTA A LA SELECCIÓN ARGENTINA, Zoe Studer se vistió de celeste y blanco

Felicidad plena. Zoe Studer se vistió de celeste y blanco.









DE ALCORTA A LA SELECCIÓN ARGENTINAZoe Studer tiene catorce años, fue citada por la Federación de Vóleibol Argentino para participar de una concentración de la Selección Nacional Femenina Menor y dejó sus sensaciones de lo vivido en AVSOS.com.ar.Su inicio se dio defendiendo los colores de Los Andes de Alcorta, luego jugó en Independiente de Bigand y actualmente se desempeña en Villa Dora de Santa Fe. Pero el dato saliente está vinculado con el entrenamiento que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.Al respecto, dijo: “La noticia de mi citación fue un tanto repentina, ya que yo estaba en mi pueblo y me llamó la profesora de Villa Dora pidiéndome que vaya para Santa Fe porque existía la posibilidad de ser convocada al seleccionado. Cuando llegué a la capital provincial, recibí la confirmación para formar parte de la concentración de once días en el CeNARD”.Y agregó: “Fue una experiencia hermosa y bastante exigente, tenés que estar muy atenta porque jugás con chicas que saben mucho de vóley. Hay una gran competencia, por eso resulta difícil llegar a ese momento. Pero insisto que fue algo muy lindo, donde se aprende y te corrigen permanentemente. Eso es lo que realmente vale”.Para cerrar se refirió a la posibilidad formar parte de la delegación celeste y blanca que se presentará en Chile: “Mi próximo objetivo sería que me sigan citando para estas concentraciones y así poder llegar al Sudamericano. Y si lo ganamos, poder estar en el Mundial, que sería mi máxima meta por el momento”.