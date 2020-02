Perotti quiere empezar las clases sin conflicto y prometió “resguardar” el salario docente

Fuente: rosario3.com

A menos de un mes para el inicio del ciclo lectivo, el gobernador confió en poder comenzar las actividades sin sobresaltos y aunque no habló de la cláusula gatillo, se comprometió a dar "el mejor sueldo posible".

A menos de un mes para el inicio de las clases, el gobernador Omar Perotti se refirió a la paritaria docente este martes al mediodía, durante la presentación en Rosario del Plan Nacional de Lecturas junto al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta. Confió en poder comenzar el ciclo lectivo sin sobresaltos y aunque no habló de la cláusula gatillo, prometió "resguardar y acompañar" el salario docente.Consultado por el programa De 12 a 14, el gobernador aseguró que el diálogo con los representantes gremiales docentes ya comenzó con el objetivo, no solo de empezar las clases el 2 de marzo como indica el calendario escolar, sino de tener "un buen año", sin "ningún santafesino afuera de las aulas".Perotti encabezó el programa "Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo" Si bien no habló de porcentajes, ni de la polémica cláusula gatillo que no se aplicaría y que los gremios docentes reclaman, Perotti prometió "dar el mejor salario posible (…) que nos permita ganarle a la inflación"."Que cada uno de los docentes encuentre en el año de trabajo que su remuneración tenga un resguardo y un acompañamiento", dijo el mandatario. La cláusula gatillo, que distintos ministros rechazaron, actualizaba los salarios de forma automática de acuerdo al índice de inflación de la Provincia.