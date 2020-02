Votan los docentes públicos y todas las mociones incluyen paro

Fuente: rosario3.com

Tres mociones tienen los maestros y las maestras de Rosario para decidir qué hacer desde la próxima semana: todas tienen como alternativa medidas de fuerza.Los representantes gremiales salieron de la reunión con el gobierno provincial de este jueves desilusionados con el aumento ofrecido. La propuesta del Ejecutivo resultó "insuficiente" y ahora los docentes decidirán cuál es la mejor forma de exponer su descontento.“Irrisoria”, fue el calificativo que utilizó Martín Lucero de Sadop para describir la propuesta. “insatisfactoria”, agregó Sonia Alesso de Amsafé. Con esa perspectiva, empiece o no el ciclo lectivo el lunes, se vienen días sin clases. Durante este viernes los maestros y las maestras votarán en las escuelas rosarinas por tres mociones diferentes. En el resto de los departamentos, también la mayoría de las mociones son de paro. El sábado por la mañana, en asamblea, se hará el recuento de los votos.La primera de las propuestas en debate en Rosaio indica un paro de 48 horas durante lunes y martes, sumado a la de 48 horas más en la segunda semana de clases.Luego, la segunda moción propone un paro de 48 horas para la próxima semana y otro de 72 horas para la siguiente.Y finalmente, la tercera moción propone un paro por 72 horas durante las dos primeras semanas.Esto va a ser evaluado en las escuelas desde este viernes y el sábado cerca del mediodía la asamblea provincial de Amsafé va a deliberar en Santa Fe lo que parece ser casi un hecho, que las clases no comenzarán o que si arrancan habrá igualmente alguna medida de fuerza durante la semana.Este viernes, la ministra Adriana Cantero defendió el ofrecimiento y explicó que fue la “propuesta posible”. Y agregó: "Lamento enormemente que no nos estemos entendiendo en materia salarial. Santa Fe va en el mismo sentido de la Nación. Estamos en una situación de una enorme restricción fiscal, tanto en provincia como en la Nación".Como respuesta, Sonia Alesso indicó: "La propuesta se basa en un 3% de aumento en el valor índice y 857 pesos de material didáctico. Lo vamos a poner a consideración pero la propuesta no conforma".