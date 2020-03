Alberto Fernández: "Si hay algo que no urge es el inicio de clases"





















Fuente: rosario3.com

El presidente dijo que luego se verá cómo compensar los días perdidos. Por otra parte, sostuvo que habrá "inflexibilidad absoluta" para quienes violen el aislamiento dispuesto por el gobierno.El presidente Alberto Fernández aseguró que "si hay algo que no urge es el inicio de clases", y agregó que "ya veremos cómo compensamos esos días"."No tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado a esa edad", señaló, al tiempo que reiteró que el reinicio de las clases "puede esperar", en diálogo con la TV Pública.El presidente además afirmó que el gobierno va a "atender a todos, no va a dejar a nadie afuera" de la cobertura en la emergencia por el coronavirus."Queremos que podamos sortear entre todos el mal momento, atender a todos, no dejar a nadie afuera de esta lógica. Hay muchos que hoy tienen un problema de trabajo y queremos que a todos nos duela lo menos posible el momento que estamos viviendo", dijo Fernández.Por otra parte, advirtió que "se terminó la paciencia y habrá inflexibilidad absoluta" para quienes violen el aislamiento dispuesto por el gobierno y dijo que le pidió a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, "inflexibilidad absoluta, porque se terminó la paciencia, lo mismo que para los especuladores y sinvergüenzas que remarcan".Finalmente, el Jefe de Estado celebró que la Organización Mundial de la Salud haya seleccionado a la Argentina como uno de los diez países del mundo que harán ensayos clínicos para la posible cura del coronavirus.Fernández destacó el camino elegido de "escuchar a los científicos y médicos" para establecer las medidas necesarias "desde el inicio".