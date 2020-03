Confirman el primer caso de coronavirus en Rosario y suman 11 nuevos contagios en el país

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este sábado a la tarde que existen once nuevos casos de coronavirus y uno de ellos es de Rosario (el primero en la ciudad y en la provincia de Santa Fe).Se trata de la jornada con más casos positivos registrados de Covid-19 en todo el país, que ya suman 45 en total."Hoy fueron confirmados 11 nuevos casos de Covid-19. Pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, y la Provincia de Buenos Aires", informó el Ministerio nacional.Desde la Secretaría de Salud de Rosario, confirmaron que el caso se dio en la ciudad. "Se trata de un paciente con antecedente de viaje a Inglaterra que está aislado en el Hospital Carrasco con buen estado general. Estuvo en contacto con una sola persona desde su llegada a Rosario que se encuentra en aislamiento", confirmaron."Informamos que una de las muestras enviadas al Instituto Malbrán dieron positivo para #COVID2019, por lo que se confirma el primer caso en la provincia de Santa Fe y ciudad de Rosario. Las muestras habían dado negativo para influenza en el #CEMAR", añadieron vía Twitter."De los once casos, diez corresponden a personas con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que el otro caso confirmado pertenece a un contacto estrecho de casos confirmados", añadió la cartera nacional que comanda Ginés González García."El total de casos confirmados en Argentina es de 45, de los cuales dos fallecieron. Los once pacientes de hoy se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias", agregó el Ministerio.Las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo, informó Télam.Mayoría de casos importadosEl comunicado destacó que “a la fecha, en Argentina la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria”.“Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población”, sostuvo la cartera sanitaria.RecomendacionesLas autoridades recordaron que “a las personas que ingresan al país y que hayan permanecido en zonas de transmisión del nuevo coronavirus deben realizar un aislamiento preventivo durante 14 días y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales. Al tratarse de un aislamiento preventivo en caso de requerir retornar a su lugar de origen si la personas está asintomática puede hacerlo. Las recomendaciones son dinámicas en función de la evolución de la situación local y global”.“Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confrmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refera el antecedente de viaje y evite el contacto social. Es importante seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta”, subrayó el reporte de este sábado.