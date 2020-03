Javkin y Perotti anunciaron un centro de aislamiento con 1.200 camas en el hipódromo

El intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti realizaron este sábado una recorrida por las instalaciones del hipódromo del Parque Independencia, donde se levanta un centro de aislamiento con capacidad para 1.200 personas.



El espacio será para pacientes con coronavirus que no tengan un espacio adecuado para cumplir con las recomendaciones médicas ante la pandemia.



El lugar tiene capacidad para 1.200 camas, instalaciones sanitarias y un amplio espacio recreativo que permitirá transitar la etapa de cuarentena ante la pandemia de covid-19.

Javkin señaló que la ciudad cumple con uno de los objetivos trazados en el marco de las reuniones del comité de gestión de riesgo, esto es "tener un lugar en condiciones óptimas para albergar pacientes leves y de esa manera no ocupar camas en hospitales".Además, sostuvo que este lugar servirá para, en caso de necesidad, "alojar a personas que no tengan las condiciones de pasar la etapa de aislamiento en sus viviendas". Y aclaró que hay lugar suficiente para pacientes y para las áreas operativas que tiene el Hipódromo.Por su parte, el gobernador Perotti destacó el trabajo coordinado que se lleva adelante en todo el territorio provincial entre los sectores públicos y privados y también con los distintos municipios y comunas.En el caso de Rosario, ponderó los espacios con los que cuenta la ciudad y en ese sentido, sostuvo que la cooperación "es fundamental para encontrar las mejores respuestas en el menor tiempo posible ante la pandemia".Tras la recorrida, Perotti indicó además que Rosario cuenta con una gran cantidad de espacios para alojar a posibles infectados y también la posibilidad de agregar más lugares. "Las posibilidades que nos da este sector de la ciudad nos potencia enormemente. Hay que estar muy preparados y en eso estamos trabajando en toda la provincia para dar la mejor respuesta", aseguró.En una segunda etapa, podrán ser afectadas varias áreas que fueron reacondicionadas en la ex Rural.