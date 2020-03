Nicolás Posco se llevó todos los puntos en juego de la segunda fecha de la Clase 2 con el Ale Bucci Racing

TURISMO NACIONALTriunfo perfecto en La PedreraNicolás Posco se llevó todos los puntos en juego de la segunda fecha de la Clase 2 con el Ale Bucci RacingAle Bucci Racing se llevó un nuevo triunfo en el Turismo Nacional Clase 2, con Nicolás Posco al volante del multicampeón Ford Fiesta atendido en Villa Gobernador Gálvez. En el difícil circuito callejero del Parque La Pedrera, en la ciudad puntana de Villa Mercedes, se festejó en lo más alto del podio y es un resultado óptimo pensando en la batalla por el campeonato.Desde el viernes el panorama fue muy positivo de la mano de Nicolás Posco, quien logró la pole position provisional en clima caluroso. El sábado, con una importante baja en la temperatura, los tiempos mejoraron y Posco volvió a demostrar supremacía con el Ale Bucci Racing, ubicándose en la pole position una vez más.Luego fue turno de apostar a las series, donde los tres autos del equipo estuvieron compartiendo competencia. Posco lideró de punta a punta y fue la batería más rápida, obteniendo el mejor puesto de partida para la final. Maximiliano Bestani con otro Ford Fiesta, fue duodécimo mientras que Gabriel Scordia con el nuevo Fiat Argo que está en fase de desarrollo, quedó 16º. Lo más importante fue que a pesar de los peligros que impone correr en un circuito envuelto en paredes, los vehículos quedaron bien enteros para el domingo.La competencia final no fue cambiante delante, porque Nico supo aprovechar todo su potencial a pesar de tener rivales de gran nivel que le quisieron arrebatar la conquista. El volante de Moreno hizo todo perfecto al igual que en clasificación y en la serie y prevaleció para la alegría de Alejandro Bucci y su equipo. Maximiliano Bestani debió remontar y lo hizo muy bien, finalizando 13º. También supo ganar posiciones Gabriel Scordia, partiendo muy retrasado y arribando 22º.“La verdad que fue una carrera bárbara la que hicimos y la que hizo Gerónimo Núñez también, lo felicito, porque fue a fondo toda la carrera y me hizo exigirme a mí en todas las vueltas. Primero yo hice una diferencia y luego la pude mantener, pero yo no pude regular la marcha porque se venía Núñez”, relató Nico Posco tras recibir el trofeo de vencedor.Y reveló: “Con el último auto de seguridad pudimos enfriar un poco el auto y así sacar la luz de diferencia que nos permitió hacer la última vuelta un poco más tranquilos. Este puntaje perfecto sirve mucho para el campeonato porque no tuvimos un buen inicio en Bahía Blanca, y esta victoria nos hará correr distinto lo que falta del certamen porque nos sacamos la mochila de la victoria. Ahora tenemos que ser pensantes, sumar en todas las fechas y llegar a fin de año con chances”.Finalmente, se refirió al Ale Bucci Racing, estructura que integra por tercera temporada consecutiva: “El equipo está más unido que nunca y eso es lo importante de estos resultados, porque se dan cuando un conjunto labura a la par y todos se complementan, tanto motorista como chasista, Ale como director del equipo, los pilotos, y por eso tenemos el funcionamiento que venimos teniendo estos últimos años. No me quisiera ir nunca de acá”.Debido a la pandemia del virus Coronavirus Covid-19, la próxima competencia perdió su calidad de confirmada para el 19 de abril en Albardón, San Juan. Se esperan novedades minuto a minuto, por estas razones de fuerza mayor.