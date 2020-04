Alberto Fernández podría extender la cuarentena hasta el 10 de mayo

Desde el viernes de 20 de marzo toda la Argentina está en cuarentena obligatoria. Una medida que se tomó de manera temprana pero que ha dado sus frutos. Hoy, después de más de un mes, los números no se han disparado en el país, aunque la curva de contagios y de víctimas fatales tampoco ha bajado considerablemente. Por lo pronto, las medidas sanitarias siguen más vigentes que nunca.Ayer se confirmó una gran noticia: por primera vez, bajó el número total de casos activos de coronavirus en el país . No obstante, todavía queda mucho hacer respecto a la lucha contra el COVID-19, que en otras naciones está haciendo realmente estragos. Italia ha superado la cifra de 25 mil muertos, España ha superado los 200 mil casos y lo de Estados Unidos realmente es una locura: más de 800 mil contagios y sufrió más de 45 mil fallecimientos.Mientras tanto, en Argentina la cuarentena obligatoria tiene fecha de vencimiento para el 26 de abril, que es el próximo domingo. No obstante, desde el Gobierno de Alberto Fernández analizan en extender el aislamiento hasta el 10 de mayo inclusive, según informó Infobae. Así el período de restricción sería de casi dos meses. En las últimas semanas se han liberado algunas actividades, pero la circulación en las calles es realmente menor.Desde Presidencia, donde tienen un comité que evalúa los riesgos de la situación, ya tenían una premisa importante desde las primeras semanas de la cuarentena: el pico máximo de contagios podría darse en los primeros días de mayo. Parecería ser realmente locura que si tienen ese pronóstico, la cuarentena se rompa y para esa fecha se regrese a la vida normal, que todavía no rige en casi ningún país que ha tenido infectados.De no mediar ningún caso extraordinario, Alberto Fernández daría una conferencia de prensa antes del fin de semana para justamente comunicar la extensión de la cuarentena y, principalmente, por qué la razón de ello. Su objetivo no es hacer ningún paso en falso que pueda acelerar la curva de contagios, que hoy ya se ha aplanado aunque día a día tenemos más contagiados y, lamentablemente, más fallecidos.