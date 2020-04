Coronavirus: detectaron el primer positivo de anticuerpos en los testeos rápidos de Retiro

Para el testeo se toma una pequeña muestra de sangre del dedo. (Télam)

















Coronavirus: detectaron el primer positivo de anticuerpos en los testeos rápidos de RetiroUn caso positivo fue detectado este miércoles entre las 431 personas que accedieron a someterse las pruebas serológicas en la estación ferroviaria porteña.Un caso positivo fue detectado este miércoles entre las 431 personas que accedieron a someterse a testeos en la estación ferroviaria de Retiro (Buenos Aires), en la segunda jornada del Estudio de Vigilancia Covid-19 que busca conocer la proporción de infectados con el virus SARS-CoV-2 y su circulación en la sociedad.“Se trata de una persona que había viajado el mes pasado y no había manifestado síntomas”, contó –según informó Télam. la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona, sobre el positivo de este miércoles.Estos testeos no son de diagnóstico, sino que buscan "definir proporción de personas con anticuerpos" en la sociedad y se realizan con una gota de sangre extraída del dedo de los voluntarios mayores de 18 años y sin síntomas. Son clave para conocer la realidad epidemiológica de la Argentina e incluso para avanzar en una futura vacuna.“Con esta acción estamos mirando la situación que teníamos veinte días atrás, cuando estábamos al inicio de la cuarentena y la población no circulaba tanto como lo está haciendo ahora por las actividades que se habilitado –agregó–. En consecuencia, creemos que en el próximo testeo vamos a poder detectar la circulación que pudo haber sucedido en este momento y a partir de ahí poder sacar conclusiones”.