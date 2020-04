Cuarentena: Lewandowski planteó las inquietudes del Departamento Rosario





El senador provincial Marcelo Lewandowski mantuvo una reunión por videoconferencia con sus pares, el gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig. Allí se informaron los alcances del último decreto presidencial y los legisladores expusieron distintas situaciones locales.Una de las inquietudes que se plantearon fue la conformación del Aglomerado Urbano Gran Rosario. El mismo está compuesto por la localidad cabecera, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco, Alvear, Soldini, Pérez, Roldán, Funes, Granadero Baigorria, lbarlucea y Zavalla, en el Departamento Rosario. En tanto que también incluye a Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes, Ricardone, Aldao, Luis Palacios y San Jerónimo Sud, en el Departamento San Lorenzo.Dichas localidades seguirán con las actividades que se venían realizando hasta el momento y para aprobar nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio se aplicará la misma metodología. Esto incluye un protocolo por actividad, la posterior evaluación por parte de la Provincia y el envío a Nación, que determinará su aprobación si lo considera conveniente.Por su parte las poblaciones que no están comprendidas en el Gran Rosario podrán plantear de acuerdo a su realidad el reinicio de actividades para que sea evaluado por la Provincia. Para ello deberán confeccionar un protocolo con las normas de higiene y seguridad, los controles que realizarían y el horario en el que se desarrollaría la actividad. Si bien en estos casos no es necesaria la intervención del Gobierno Nacional, sí es obligatoria la aprobación del Gobierno de Santa Fe.En tanto que respecto a la posibilidad de realizar salidas de esparcimiento por ahora no están permitidas. Esta situación abarca tanto a las localidades comprendidas dentro del Gran Rosario, como aquellas que no lo están.