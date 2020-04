Intendentes aplicarán la Ley de Defensa de la Competencia

Fuente: minutouno.com

Intendentes aplicarán la Ley de Defensa de la CompetenciaEl presidente Alberto Fernández anticipó que pepara un DNU en el que establece a los intendentes como autoridad de aplicación para evitar abusos en los precios.El presidente Alberto Fernández anticipó que está preparando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se establece como autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia a los intentendes. La medida se da ante la aparición de aumentos desmedidos"Nosotros lo que tenemos detectado es que ni en las productoras de alimentos ni en los grandes supermercados tenemos aumentos de precios. Arcor, para ponerte un nombre, tiene los precios de diciembre. Los aumentos ocurren en los distribuidores a veces y en fundamentalmente en los negocios de cercanía", indicó el presidente Alberto Fernández en diálogo con el periodista Horacio Verbitsky.Al respecto, el jefe de Estado anticipó que está "preparando un DNU que estará listo el lunes para cambiar la Ley de Defensa de la Competencia y declarar autoridad de aplicación a los intendentes, para que los uedan aplicarla en sus distritos"."El problema es que para el Estado nacional al negocio de cercanía es muy difícil detectarlo. Como ejemplo está lo que nos pasa con las carnicerías. El precio de la carne es impresionante lo que ha subido", sostiene Alberto Fernández.Al respecto, el presidente Alberto Fernández indica que si "pedís explicación a los frigoríficos, dicen que como no pueden vender el cuero los entierran y deben compensar lo que pierden". El mandatario se refiere a que las curtiembres no funcionaron hasta el viernes en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.Ante el aumento de la carne, el Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Comercio Interior comenzó a monitorear a los frigoríficos para detectar donde se producen los aumentos desmedidos."Vamos a lograr es que los intendentes tengan facultades de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia y que sancionen directamente a esos esos lugares. No es que yo como Estado nacional no quiero encontrarlos. Es que son difíciles de encontrar. A veces son negocios muy chiquitos que están a nombre de un monotributista", explicó el Presidente.