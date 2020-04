LA AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL REFUERZA CONTROLES EN RUTAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA EN SEMANA SANTA

LA AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL REFUERZA CONTROLES EN RUTAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA EN SEMANA SANTALa Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) intensifica la presencia en rutas a través de los operativos de de control.El organismo provincial dispuso intensificar la presencia en las rutas a través de los puestos sanitarios dispuestos en todo el territorio provincial, con el objetivo de monitorear la circulación de quienes están exceptuados para circular y asegurar que quienes no estén incluidos en las excepciones, sean separados del tránsito para garantizar las condiciones sanitarias de toda la población.En este sentido, el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, recordó a la población que “si bien se trata de un feriado largo en el que usualmente las personas acostumbran a realizar paseos de mini turismo, las circunstancias en que nos encontramos impiden la realización de viajes. No son vacaciones, por lo tanto debemos seguir en nuestras casas”.En cuanto al movimiento vehicular en las rutas de nuestra provincia el funcionario agregó que “sólo pueden circular quienes tengan autorización para hacerlo, a los conductores que no puedan demostrar por qué están en la ruta se les retendrá el vehículo y se enfrentarán a las sanciones dispuestas para estos casos”.“Le pedimos a la gente que haga un esfuerzo más, que nos ayude a cuidar a quienes sí necesitan trasladarse. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase en las rutas, con personal activo las 24 horas, en más de 70 puestos sanitarios que hemos instalado”, finalizó AymoCOSECHA SEGURA 2020Cabe recordar que continúa el movimiento intenso de transporte pesado en las rutas del Cordón Industrial de la región sur de la provincia debido a la campaña de cosecha gruesa. La Policía de Seguridad Vial continuará estos días de Semana Santa monitoreando la circulación y controlando que los conductores de los camiones tengan la documentación obligatoria para transitar.En este sentido, se recuerda que, tanto los dadores de carga como los transportistas de vehículos pesados de carga que circulen por rutas nacionales o provinciales con destino a una terminal portuaria y con fines de descarga, deben acreditar de manera fehaciente y conforme a los medios documentales vigentes la autorización de ingreso y permanencia en las playas de puerto o en los establecimientos privados involucrados en las operaciones de descarga. De lo contrario, será pasible de las sanciones económicas dispuestas por ley, sin perjuicio de aplicar las medidas precautorias que pudieran corresponder.En los puestos de la PSV se realiza el control sanitario de los conductores y se procede a la higienización de los camiones, tarea de la que también participan otras fuerzas como Gendarmería Nacional y cuerpos de Bomberos locales.