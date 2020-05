Cuarentena y educación: en Santa Fe no habrá calificación en el primer trimestre del año

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero





















Fuente: rosario3.com

La ministra Adriana Cantero afirmó que no se puede evaluar con parámetros del sistema presencial una experiencia inédita a distancia. Habilitarán otros registros de los procesos que están haciendo los estudiantes. Esa valoración se integrará al segundo trimestre.En un año académico con características inéditas y limitaciones sin precedentes, que obligan a docentes y alumnos a vincularse a distancia mediante dispositivos electrónicos en el marco de la pandemia por el coronavirus, el Ministerio de Educación de Santa Fe decidió que “no habrá calificación del primer trimestre como habitualmente se hace, sino una valoración que se integrará al segundo trimestre”.En diálogo con La primera de la tarde (Radio 2), la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, explicó que este miércoles se comunicará a los supervisores escolares la resolución al respecto, en la que se señala que “no habrá calificación del primer trimestre del año, dado que no se puede calificar con parámetros del sistema presencial y tradicional una experiencia inédita como la que estamos viviendo”.“La mirada evaluadora la vamos a orientar a ponderar las nuevas habilidades que los chicos van desarrollando en este modo distinto de enseñar y aprender. No estamos en pausa. El año no está perdido; estamos trabajando de otro modo y por eso tenemos que pensar miradas diferentes de la evaluación y las vamos a concertar con los educadores de todos los niveles”, señaló la ministra, y aclaró que la decisión comprende a los niveles inicial, primario y secundario.Agregó, además, que esta nueva forma de evaluar, este modo distinto de ponderar, se articulará con la que ya se venía empleando, el día en que docentes y estudiantes vuelvan a encontrarse en el espacio físico del aula.La funcionaria dijo que por ahora, las vacaciones de invierno se desarrollarán en la fecha prevista en el calendario académico del año, aunque la decisión está supeditada a lo que indiquen las autoridades sanitarias de la Nación.En relación con los alumnos que cursan el 5° año, la ministra destacó que se dialoga con los supervisores para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares, de modo que ninguno se vea perjudicado. Igual para quienes están cursando el primer año de la facultad pero tienen materias previas de la secundaria. “La idea es que ninguno vea coartada su trayectoria hacia el nivel superior”, afirmó.Cursos gratuitos de inglés, escritura y planificación También apuntó al desigual nivel de conectividad con que cuentan los estudiantes y sostuvo que “hay que trabajar en una política a mediano y largo plazo para mejorar estas condiciones, ya que la conectividad es un indicador de justicia social”, aseguró.Además de los contenidos a los que los estudiantes acceden por vía virtual, la ministra señaló que “ya están llegando a Rosario materiales impresos desde Nación que se distribuirán por escuela y por nivel y que llegarán luego a todos los estudiantes.