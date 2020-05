El puesto móvil ubicado en Génova y Fraga

























Fuente: rosario3.com

Martorano: “Toda persona que llegue de otra provincia deberá hacer 14 días de aislamiento"Lo confirmó la secretaria de Salud de Santa Fe, en una actividad conjunta con su par de Rosario, Leonardo Caruana. Presentaron el operativo de “búsqueda de asintomáticos en los barrios más vulnerables”.La secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, confirmó este lunes que toda persona de llegue a territorio santafesino desde otra provincia para instalarse aquí, deberá cumplir con los 14 días de aislamiento obligatorio. Lo hizo en el marco del caso positivo de coronavirus que se constató en Rosario , de una mujer que regresó de una zona compleja como Ciudad de Buenos Aires, que derivó en otros contagios a sus seres cercanos. Martorano y su par de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, presentaron el operativo de búsqueda de personas portadoras del virus que son asintomáticos.Desde el puesto sanitario de Génova y Fraga, Martorano y Caruana hablaron en De 12 a 14 (El Tres) con las últimas novedades de la situación epidemiológica del coronavirus en Santa Fe y Rosario. Allí contaron cómo empiezan a buscar personas portadoras del virus que son “asintomáticos u oligosintomáticos” en “barrios vulnerables o comunidades más cerradas”. También tienen previsto hacerlo en geriátricos.Sonia Martorano hizo un anuncio importante a partir del nuevo caso detectado en Rosario, de una mujer que regresó de Buenos Aires. “Cualquier persona que vuelva de otra provincia, debe cumplir con el período de aislamiento de 14 días”, confirmó la máxima autoridad de Salud de Santa Fe.La funcionaria aclaró que “las fronteras de la provincia no están cerradas”, pero se exigen “la cuarentena obligatoria” para quienes regresen de otros distritos. Martorano aclaró que “en cuanto a las personas que trasladan mercaderías, se van a intensificar los controles en las rutas y autopistas”.Asimismo, la secretaria de Salud dijo que “la recomendación es no viajar a otras provincias, a menos que sea una situación de extrema necesidad y urgencia, sobre todo a lugares críticos como Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires”.Por otra parte, Martorano destacó junto a Caruana que “estamos empezando a ir a los barrios más vulnerables, a las comunidades más cerradas, para buscar casos de portadores asintomáticos y oligosintomáticos”. Y agregó que “los testeos también se harán en lugares cerrados como los geriátricos”."No se cambiará el rumbo"El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, remarcó en el mismo lugar que “después de dos semanas sin casos, estamos presenciando un posible rebrote de la enfermedad y hay que pensar en los cuidados más que en nuevas aperturas hoy por hoy”. Pero a la vez dijo que "por uno o dos casos que surgieron, no vamos a cambiar el rumbo trazado hasta aquí".Sobre los nuevos contagios detectados en la ciudad, Caruana ratificó que “a partir de un caso, se pudieron analizar otros casos sospechosos alrededor de la persona que había estado en un lugar de alto riesgo como la ciudad de Buenos Aires”.“No hay que relajarse, esta etapa requiere cumplir con todas las medidas que venimos insistiendo”, recomendó Caruana.Y cerró: “En la etapa anterior poníamos énfasis en las personas que llegaban desde el exterior, ahora ya no, ahora nos fijamos en las personas que llegan de lugares con alta circulación del virus”.