Aíslan un pueblo entero por una empleada municipal que tomó mate con una paciente con coronavirus

La empleada fue tedenida y trasladada a un centro de salud para el hisopado y aislamiento.

"Lamentablemente este tipo de actos irresponsables, que además de configurar un delito previsto en el artículo 205 del Código Penal nos obligan a tomar en estas horas medidas extremas de control e hisopados en muchas personas que puedan haber estado en contacto con esta empleada, que acaba de ser detenida por disposición judicial, por incumplir el aislamiento", dijo Zamora en su red social.A la vez recordó a "todos los santiagueños que regresan a la provincia, que la cuarentena de 14 días, no debe ser violada teniendo contactos estrechos con ninguna persona"."Y también quiero recordar a las autoridades comunales que colaboran con centros de aislamiento para que los coprovincianos que tienen derecho a regresar su tierra, pero cumpliendo con esa cuarentena, deben controlar y ser diligentes, para que ese aislamiento no sea violado, y termine poniendo en peligro a toda la población", añadió."Se está realizado un gran esfuerzo, tanto por la población en general, como por todos los trabajadores de la salud y de la seguridad en particular, para luchar contra esta pandemia con la única herramienta que el mundo hoy dispone, que es la prevención", puntualizó."Por ello debemos ser responsables y entre todos cuidarnos, y eso se hace empezando por cumplir las normas vigentes", finalizó diciendo en su Facebook.