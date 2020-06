Buenos Aires: Nuevas excepciones a la cuarentena en Provincia: 19 municipios habilitaron actividades

Fuente: minutouno.com

Tras la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, los distritos menos afectados avanzan de a poco hacia la "nueva normalidad".El gobierno de Alberto Fernández dispuso por medio de las Decisiones Administrativas 968/2020 y 975/2020 publicadas este viernes en el Boletín Oficial , nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado el 20 de marzo pasado en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.Así distintas actividades productivas y de servicios en 19 municipios de la provincia de Buenos Aires retornar a la actividad mientras las provincia de Santa Fe, Neuquén y Mendoza avanzan de manera progresiva hacia la denominada Nueva Normalidad.Aquí el detalle de las nuevas excepciones en Provincia, municipio por municipio:* Quilmes:- Abogados, escribanos, contadores- Servicios de mantenimiento: jardineros y pileteros- Servicios vinculados al transporte: venta de repuestos de automotor y afines- Empresas privadas de transporte de pasajeros- Actividades comerciales con modalidad de retiro en puerta* Morón- Escribanos.- Profesionales de Ciencias Económicas.- Abogados.- Oficinas de "Edenor" con atención al público* Moreno- Escribanías* Marcos Paz- Podología.- Ortopedia.- Profesionales de la salud (kinesiología, fonoaudiología, nutrición, psicología y psicopedagogía).- Administración de instituciones privadas de educación, asociaciones civiles, deportivas, culturales (sólo cobro de cuotas y gestiones administrativas).- Reparación y mantenimiento de artefactos eléctricos con retiro y entrega a domicilio.- Servicios profesionales (jurídico, notarial, agrimensura, arquitectura, ingeniería, inmobiliarias y seguros).* Luján- Kinesiología- Servicio de gestores- Servicio de técnicos- Comercios con atención al público (con excepción de: Indumentaria, Calzado, Casas de Deportes, Accesorios, Regalería y Juguetería)- Concesionarias de vehículos* Tres de Febrero- Fabricación de calzado* San Fernando- Mantenimiento y reparación de aeronaves, sus actividades accesorias, vuelos sanitarios* Marcos Paz- Aluminio y metales* Lomas de Zamora- Arquitectos y Agrimensores- Contadores, Abogados, Escribanos, Martilleros- Fonoaudiólogos- Kinesiólogos- Nutricionistas- Podólogos- Gestores- Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos- Mantenimiento domiciliario- Locales Gastronómicos: Restaurantes, Bares y Heladerías (bajo modalidad Take Away o retiro en puerta del local)- Pinturerías, venta de materiales eléctricos, venta de productos de madera, venta de aberturas, ventas de cerámicas y/o sanitarios, casas de repuestos para el automotor y viveros (bajo modalidad de take away o retiro en puerta del local)* Hurlingham- Servicios médicos (kinesiólogos, fisiatras, podólogos)- Profesionales liberales y/o colegiados (contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, agrimensores, psicólogos, gestores, martilleros, y corredores inmobiliarios)- Comercios minoristas y servicios personales (técnicos, costureros y lavaderos de autos)- Gastronomía bajo la modalidad entrega pactada* General Las Heras- Profesionales no médicos (escribanos, contadores, abogados, martilleros, corredores públicos, gestores)- Inmobiliarias* Coronel Brandsen- Industria química y petroquímica* Lanús- Venta al por menor de artículos de bazar y menaje- Venta al por menor de muebles y colchones- Venta al por menor de electrodomésticos- Venta al por menor de papel, cartón y artículos de librería- Venta al por menor de artículos de relojería y joyería- Kinesiología- Podología- Actividad notarial* La Plata- Contadores públicos- Productores de flores de corte y plantas ornamentales* General San Martín- Inmobiliarias. Institutos de enseñanza privada (solo para cobro de aranceles)* Esteban Echeverría- Industria automotriz y autopartes- Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos- Fabricación de la industria química y petroquímica- Plásticos y subproductos- Gráficas, ediciones e impresiones* Cañuelas- Escribanías- Asociación de abogados de Cañuelas- Fabricación de metales comunes* Vicente López- Productos textiles Indumentaria- Bicicletas y motos- Fabricantes de vidrio-Pintura* General Pueyrredón- NutricionistasEn tanto en la provincia de Santa Fe se habilitó:- Actividad de bares y restaurantes, en todo el territorio provincial, conforme lo siguiente:a) Con modalidad de reserva previa, garantizando el debido distanciamiento social entre los comensales, los que deberán concurrir por sus propios medios, pudiendo ocuparse simultáneamente hasta un máximo del 50% de la capacidad de los locales;b) Arbitrando medidas para desinfectar el calzado de los asistentes; y la limpieza y desinfección de las superficies y objetos de uso frecuente, antes de la apertura, periódicamente durante el horario en el que las instalaciones permanezcan abiertas y al cierre;c) Uso obligatorio y de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.En Neuquén:- Locales gastronómicos, bares y restaurantes- Gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga, reiki, taichi, y otros similares- Natatorios- Talleres y seminarios formativos de danzas y otras disciplinas artísticas, sin apertura al público- Bibliotecas PopularesEn Mendoza:- Gimnasios y Deportes individuales