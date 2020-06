Día de la Bandera: Alberto Fernández desiste del viaje a Rosario

Fuente: rosario3.com

"No es definitivo aún pero todo indica que no viajará", informaron desde el gobierno. Hubo una campaña en redes para pedir que el jefe del Estado no llegara a la ciudad para preservar la buena situación epidemiológica por el coronavirus.La visita del presidente Alberto Fernández el sábado a Rosario, para la celebración del Día de la Bandera, quedó en suspenso, revelaron fuentes del gobierno nacional. La complicada situación que atraviesa el Area Metropolitaba de Buenos Aires (Amba) llevó al jefe del Estado a revisar el anuncio que hizo el sábado, cuando confirmó su presencia en la ciudad el 20 de junio. "No es definitivo aún pero todo indica que no viajará", dijo una fuente de la Casa Rosada consultada por Rosario3.Durante los últimos días se desató una campaña en redes sociales para pedir que a Fernández se quede en Buenos Aires, ante el temor de que la movilización que implica un viaje presidencial ponga en riesgo la buena situación epidemiológica que atraviesa la ciudad en cuanto al coronavirus.Este martes funcionarios municipales y el ex gobernador Miguel Lifschitz se manifestaron a favor de la llegada de Fernández, con la elaboración de protocolos para minimizar los riesgos.La idea era realizar un acto solo con funcionarios y sin público en el Monumento a la Bandera y que el jefe del Estado viajara con una comitiva mínima.También se planeaba que el primer mandatario, desde el Monumento, tomara de forma virtual a los alumnos de cuarto grado de todo el país la promesa a la bandera.Ahora, todo indica que el presidente no viajará a Rosario.