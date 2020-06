EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTA FE ADHIERE AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO DISPUESTO POR EL GOBIERNO NACIONAL

Michlig: "Esta nueva fase del distanciamiento ha sido posible gracias al comportamiento que ha tenido la sociedad, gracias al cumplimiento de protocolos para las distintas actividades económicas que se fueron habilitando".El Gobierno de la provincia de Santa Fe adhiere al distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. Así lo confirmaron en conferencia de prensa el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, y la secretaria de Salud, Sonia Martorano."El decreto Nacional deja sin efecto el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para pasar a una fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Dicho decreto establece las condiciones y obligaciones que debemos cumplir dentro de esta nueva etapa. Estas disposiciones van a regir en toda la provincia de Santa Fe, excepto para la localidad de Villa Ocampo", afirmó Michlig."El decreto establece algunos parámetros que se deben cumplir para poder sostenernos dentro de esta etapa de distanciamiento: el sistema de salud debe contar en este caso con una capacidad suficiente para dar respuesta a la demanda; no debemos tener casos de transmisión comunitaria; y el tiempo de duplicación de los casos confirmados deberá ser siempre inferior a los 15 días"."Las actividades prohibidas comprenden los eventos en espacios públicos y privados con concurrencia de más de 10 personas; la práctica deportiva donde participen más de 10 personas o que no se permita tener un distanciamiento mínimo de dos metros; las actividades de cines, teatros, clubes y centros culturales; mantiene la prohibición del servicio de transporte público de pasajeros a excepción de aquellos que estén autorizados por el tipo de actividad que realicen; y también mantiene en este caso la prohibición del turismo"."Las reglas a respetar -continuó Michlig- son las siguientes: establecer límites en cuanto a la circulación, en el sentido que no se puede transitar más allá del departamento donde cada uno resida. También deberá considerarse en todo momento los dos metros de distancia en la circulación y se deberán cumplir en todas las actividades con los protocolos y las recomendaciones que establece tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial"."En el caso de las actividades deportivas, artísticas y sociales, establece la norma nacional el cumplimiento de conductas sanitarias y distanciamiento, que ya son conocidas y comunes a todas las actividades. No se podrá superar en estos casos el máximo de 10 personas y la superficie circulable en cada caso deberá ser como mínimo de 2,25 metros cuadrados"."Además, establece la necesidad de fortalecer los controles en rutas, vías y accesos a lugares estratégicos de las distintas jurisdicciones. Este trabajo de refuerzo de controles ya se ha realizado en la provincia y se va a seguir haciendo en estos días a través del establecimiento de Puertos Sanitarios y Puestos Sanitarios en cada uno de los puntos estratégicos fronterizos de la provincia"."Esta nueva fase del distanciamiento ha sido posible gracias al comportamiento que ha tenido la sociedad, gracias al cumplimiento de protocolos para las distintas actividades económicas que se fueron habilitando desde el mes de marzo cuando se dispuso el aislamiento total. En la medida que podamos sostener estas condiciones sanitarias y las pautas que establecen las autoridades sanitarias, estaremos más cerca de encontrar la normalidad que todos deseamos".Por último, el ministro de Gestión Pública recalcó que "hay un plazo de un par de semanas más para poder inscribirse para obtener ayuda financiera económica para todos aquellos responsables de establecimientos que no tuvieron ningún tipo de actividad económica en los últimos 60 días y que, en razón de eso, no tuvieron ningún tipo de ingresos".Por su parte, Martorano reformó que "estamos en un momento de distanciamiento social. Esto nos implica mucho compromiso social, mucho compromiso comunitario. Esto quiere decir que lejos de relajarnos tenemos que aumentar los cuidados para poder continuar con los encuentros familiares y afectivos. Vamos a controlar durante toda la semana y ver la foto a 14 días, si todo se mantiene dentro de estos parámetros sanitarios, podrán continuar; pero para ello necesitamos el compromiso de todos".