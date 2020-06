La Anmat prohibió la venta de una marca de alcohol en gel

Una marca de alcohol en gel fuera de circulación. (RegionalesOnline)

















Fuente: rosario3.com

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica retiró un desinfectante para manos del mercado.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización en todo el territorio nacional de un sanitizante de manos a través de la disposición 3696/2020 publicada en el Boletín Oficial.Se trata del “Alcohol en gel – desinfectante para manos”, de la marca Lolet (establecimiento elaborador legajo número 7398, Paysandú 1446 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Res 155/98). La medida afecta a todas las presentaciones y contenidos netos del producto.La investigación se inició a raíz de varias consultas que realizaron algunos usuarios. El producto era anunciado en sitios web y en plataformas de compra y venta.La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud informó que el legajo número 7398 del elaborador declarado en la etiqueta del alcohol en gel correspondía a la firma Laboratorio New Zen Responsabilidad Limitada. Este establecimiento había sido habilitado para producir elementos de higiene personal, cosméticos y perfumes, pero fue dado de baja por la Anmat en octubre de 2015.A su vez, se verificó que el sanitizante de manos se encontraba inscripto a través del Sistema de Cosméticos grado uno, declarando como elaborador contratado al Laboratorio SHE Sociedad Anónima. El artículo contaba con cierta información de inscripción en su etiqueta que no se correspondía entre sí: “Los datos consignados en el rótulo del producto detectado en el mercado difieren en cuanto a datos del titular y del elaborador”, indica la disposición.Mediante la investigación, se consultó con la firma SHE acerca de la producción de este artículo y desde la empresa manifestaron que no habían elaborado ningún lote.“Toda vez que declaran datos no veraces en su rotulado, se desconoce su efectivo origen y formulación, por lo cual no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta un riesgo para la salud de la población”, expresa el comunicado del organismo y agrega: “Máxime teniendo en cuenta el contexto actual que requiere la utilización de este tipo de productos destinados a la higiene y sanitización de manos”. En consecuencia, la entidad nacional determinó que se trata de un artículo ilegal.