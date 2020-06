Opinión de Néstor Omar Salas de Santa Teresa: Formación de un Consejo Regional para la Seguridad Ciudadana

Opinión de Néstor Omar Salas de Santa Teresa (20909006-3415870730)Junio 2020 Propuesta democrática:Formación de un Consejo Regional para la Seguridad CiudadanaPalabras que plantean muchos interrogantes, como así también, una apertura al compromiso, con sólo escuchar la palabra ciudadana, nos preguntamos: también somos ciudadanos?. En la ciencias sociales las palabras pueden tener diferentes conceptos según en qué contexto se explique, del terma central voy a llamar a la Seguridad Ciudadana a una co-producción de la Seguridad Pública con participación de vecinos; y el siguiente interrogante es: que podemos crear?, es decir, crear herramientas para proponer al estado y también transmitir nuestras inquietudes o necesidades. Recordando que en estos pueblos no tenemos Concejales, sólo hay una Comisión de Fomento con un Presidente, estas comisiones en los pueblos tienen reglamentos, y están constituidas para fomentar la producción interna, ya sea social o económica, pero en esta actualidad estas normas no alcanzan para abordar o gestionar nuestros conflictos, porque hay problemáticas provinciales y nacionales, que llegan a nuestros pueblos. Entonces, la propuesta a esta introducción es crear herramientas legítimas y democráticas para formar un Consejo Regional de Seguridad Ciudadana; para conversar, debatir, discutir nuestros problemas de manera libre y en el marco del respeto, y así poder construir ideas y testimoniar las necesidades e intereses que tengamos, porque no siempre el estado provincial o nacional está presente en esta región, porque prioriza el bienestar general de las grandes ciudades como dice la Constitución.-En lo comentado, en el espacio creado, podríamos describir y narrar las carencias que tengamos, de acuerdo a nuestras miradas, en lo que refiere a la Seguridad Vial, a la Seguridad Rural, a la Seguridad Comunitaria, a la Seguridad Deportiva, poniendo como título "la seguridad es el disfrute pleno de todos los derechos"; dentro del marco de un Consejo Regional, tenemos una dimensión de expresión, respetando a las autoridades votadas democráticamente.-Hablar de seguridad, también nos indica que hablamos de derechos, de garantías, y por sobre todo, hablamos de vida, de buena convivencia, de crear espacios y ambientes de bienestar para estar lejano al conflicto, tipificado o no, y lo más importante es generar acciones preventivas ambientales, comunitarias, sociales, y toda prevención que necesite nuestra región, dirigida en gran medida primeramente a la población más vulnerable y con menos recursos, sin descuidar la seguridad de los capitales económicos, que son los que van a dar trabajo a las y los vecinos; con políticas regionales de prevención creceremos en el capital social, capital económico, capital cultural y también en el espiritual. Inclusive podrán participar del consejo personas que congreguen en diferentes cultos, porque es bueno una mirada reflexiva cuando se debata temas de delitos, adicciones, o falta de trabajo.-El otro gran interrogante sería, quienes conformarían el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana?, partiendo de la base que los seres humanos crecemos en comunidad, pueden participar los presidentes comunales elegidos por el voto, también directivos de escuelas, y teniendo un valor muy importante el deporte, sería conveniente que estén presentes los clubes, por medio de sus representantes, vecinales de barrios, asociaciones varias, y partidos políticos, con la participación también de grupos sociales que militen en sus propios intereses, o cualquier empresa privada que le interese el tema (personas privadas participarían con consenso del resto del consejo), la esencia y base es democrática, con presencia del periodismo local que informará a la población lo actuado y todo los detalles.-Con participación ciudadana, y asesoramiento técnico respectivo del tema a trabajar, podemos mejorar nuestra calidad de vida para una sociedad integra para nuestros hijos, y así aprender a vivir, aprender a convivir, aprender a saber, aprender a Ser.-siguiente capítulo:...creación de un observatorio propio regional para tener diagnósticos acertados, compuesto con estudiantes universitarios locales....