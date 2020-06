Santa Fe: El gobierno provincial autorizará las reuniones familiares limitadas por el "criterio de cercanía"

Fuente: lacapital.com.ar

El gobierno provincial autorizará las reuniones familiares limitadas por el "criterio de cercanía" en torno a Rosario y Santa Fe.El gobierno provincial autorizará las reuniones familiares en esta fase de la cuarentena , para no más de diez personas, limitadas por criterio de cercanía. Es decir, que se permitirían los traslados entre localidades aledañas a los grandes centros urbanos, pero seguirán prohibidos los desplazamientos de una provincia a otra.Así lo manifestó hoy el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Rubén Michlig, al asegurar que el tema de las reuniones familiares se definirá con precisiones entre “hoy y mañana a más tardar para establecer el criterio de cercanía”.En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el funcionario provincial se refirió a la puesta en marcha de esta nueva etapa en la cuarentena y el tema de las reuniones familiares que es uno de los que falta definir.“Los encuentros familiares en domicilios particulares es un tema a resolver todavía. Ayer hubo una reunión importante con intendentes y presidentes de comuna para conocer las opiniones sobre este tema y otros pendiente, y también para definir el concepto de cercanía”, manifestó Michlig.>> Leer más: Autorizan a funcionar otros siete rubros en una cuarentena más flexible Según el funcionario, de acuerdo a la reunión de ayer, muchos intendentes sostienen una mirada “restrictiva” en cuanto al ingreso de personas de otras localidades. “En líneas generales se acordó un criterio de fijar la posibilidad de que las reuniones familiares queden limitadas a una cercanía que vamos a definir en estos días. El concepto sería que esos encuentros se hagan dentro de los conurbanos o imponer un número determinado de kilómetros alrededor de las grandes ciudades. La idea sería que no se genere un tránsito o circulación de gente entre distancias muy largas. De por sí no se puede hacer de una provincia a otra”.“En principio estamos evaluando que los traslados a reuniones sean entre localidades cercanas. Hoy nos reuniremos con los intendentes de Rosario y Santa Fe. Los criterios no son iguales, pero podemos acordar que la idea es sostener la reuniones familiares en un ámbito de cercanía. Tendremos que definir esa cercanía entre hoy y mañana para que las reuniones se puedan hacer el fin de semana”, precisó.Michlig fue contundente que no se permitirá el tránsito o traslado de personas entre provincias. “En eso hay acuerdo unánime con todos los intendentes. Podrá haber alguna cuestión puntual en lugares donde hay localidades pegadas a las fronteras provinciales, como por ejemplo San Francisco (Córdoba). Fuera de ese caso, no estará permitida la circulación de una provincia a otra”, agregó.