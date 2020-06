Vuelta a las aulas: Perotti habló de “agosto”, pero no quiere “una marcha atrás”

Fuente: rosario3.com

El gobernador aseguró que ya se pusieron a trabajar con autoridades de Educación nacionales y provinciales y también con los docentes para “preparar las aulas”. Y puso como ejemplo de lo que no desea, lo que sucedió en Israel.En la conferencia de prensa de este jueves en la dese de Gobernación en Rosario, donde Omar Perotti hizo anuncios sobre habilitaciones a reuniones familiares, algunas actividades deportivas y actividad de bares y restaurantes, el gobernador habló de la vuelta a las clases presenciales en Santa Fe. Anticipó que se podrían dar “en agosto”, pero a la vez señaló que “tiene que ser con mucho cuidado porque no queremos después una marcha atrás”.“Si se da en agosto la vuelta a clases, tenemos que estar preparados. Tenemos que ver cómo va a ser la nueva escuela y lo queremos hacer con el personal docente", destacó Perotti, poniendo por primera vez una fecha estimativa de regreso a las aulas.“El deseo es comenzar ya con las conversaciones, porque hay que definir los protocolos, cómo va a ser la nueva escuela”, amplió el mandatario.“Si se da en agosto, ya tenemos el diálogo abierto con las autoridades nacionales y con los docentes", insistió.Perotti apuntó que “el ministro (Nicolás) Trotta está analizando la vuelta a clases para distintas regiones o provincias”. Y agregó que “el caso puntual es el de Catamarca, donde no hubo casos”. También destacó que “de esas experiencias nos iremos tomando para luego tomar decisiones en ese sentido”.Luego advirtió: “Lo que no queremos que pase es lo que pasó en Israel por ejemplo, donde regresaron y luego tuvieron que volver atrás”.Sobre otro tema, que es la actualización de las tecnologías que está incluida en el reclamo de los maestros, Perotti dijo que van a “poner a disposición de los docentes 20 mil equipos de computación, para que puedan disponer de ellos en este contexto en el que la tecnología es vital”.Y cerró con el tema de la conectividad en el territorio santafesino: “El 18 por ciento de los hogares tienen un buen acceso a internet, esa conectividad hay que mejorarla notablemente”.