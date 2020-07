ANUNCIAN MAYORES RESTRICCIONES EN TODA LA PROVINCIA A PARTIR DEL ASCENSO EN LA CURVA DE CONTAGIOS

Incluye la suspensión de encuentros familiares en el depto Rosario por 14 días, multas para quienes no usen barbijo en lugares que corresponda e hisopado obligatorio para los que deseen ingresar y no tengan residencia en territorio santafesino.El gobernador Omar Perotti, junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunciaron este miércoles nuevas disposiciones y medidas en torno a la pandemia Covid-19, luego de registrarse en los últimos días un ascenso en la curva de contagios.“Es un día muy particular, donde tenemos el mayor número de casos en la provincia y en la ciudad de Rosario”, aseguró el gobernador, y anunció la suspensión de encuentros familiares y afectivos por 14 días en el departamento Rosario, y que ninguna persona sin residencia en la provincia va a poder ingresar a territorio santafesino sin tener un hisopado con resultado negativo, además de multas para quienes incumplan las disposiciones.El gobernador indicó, además, que se va a intensificar el “accionar entre la policía, los municipios y el Ministerio Público de la Acusación, para aplicar multas a las personas que no utilicen barbijo en los lugares que corresponda, y para quienes no cumplan los protocolos laborales con los cuales se los autorizó a volver a la actividad”.“Queremos que quede muy claro”, sentenció, y especificó que se trata de multas que van de los 4.000 a los 12.000 pesos. “No queremos ir para atrás; hay avances importantes que hemos hecho entre todos, con números importarte que tenemos que cuidar”, señaló.“Por 14 días vamos a suspender los encuentros familiares y afectivos en el departamento Rosario”, dijo, y añadió como medida que “ninguna persona va a poder ingresar si no es residente en la provincia, sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede tener una anterioridad a 72 horas”“Seguiremos poniendo el mayor esfuerzo en el cuidado de todos y cada uno de los santafesinos y santafesinas, coordinando nuestras acciones; más testeos nos van a generar más casos, pero el esfuerzo lo hacemos tratando de superar este período, que es el más duro, el más difícil, y del que siempre les hablábamos. Falta menos, pero necesitamos tener el mayor esfuerzo y cuidado por el bien de cada uno y de toda la provincia”, concluyó.CIRCULACIÓN COMUNITARIAPor su parte, Martorano informó que la provincia de Santa Fe registró este miércoles 49 nuevos casos de Coronavirus, la cifra más alta en un día desde el inicio de la pandemia, y remarcó que el departamento Rosario cuenta con “circulación comunitaria” del virus. “Es algo que se estaba esperando en el contexto de la pandemia”, contextualizó.RESPONSABILIDAD SOCIALA su turno, Javkin dijo que se trata del “día más difícil; a partir de acá nada se puede hacer sin protocolo, como es el barbijo bien usado, la distancia, y las personas mayores o con morbilidades cuidarse, y no salir si no es necesario”.“Intensificaremos junto a la provincia, como hasta ahora, todas las actividades en el territorio, trabajando sobre los brotes, y aumentado los testeos”, señaló, y coincidió con Perotti: “Hay una actitud de responsabilidad fundamental; es el período donde tenemos que cuidarnos más. La responsabilidad y el cuidado por el otro es el remedio con que vamos a enfrentar la pandemia”.