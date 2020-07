Clases: confirman a Santa Fe entre las provincias que vuelven en agosto

Trotta aclaró que primero se volverá en el sector rural y en pequeñas localidades. (Télam)

















El ministro de Educación de la Nación aseguró que “las provincias en fase cinco” de la cuarentena regresarán a las aulas el mes que viene, “en forma escalonada”. El esquema lo definirá cada gobernador.Las provincias que estén en fase cinco con un nivel bajo de circulación de coronavirus, entre ellas Santa Fe, son las primeras que empezarán a alternar las clases presenciales con las virtuales a partir del mes de agosto. Así lo aseguró este jueves el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien destacó que el Amba "no podrá comenzar hasta que no logre estar en las mismas condiciones"."Argentina está pasando por distintas realidades en torno al impacto del coronavirus, las jurisdicciones en donde se respetó el distanciamiento social y pudieron hacer un proceso de apertura gradual, reflejado en bares, restaurantes, actividad física y encuentros familiares, son las que están en condiciones de tener una escuela diferente", dijo Trotta en declaraciones a Télam."En el Amba hay que ver cómo nos va, hasta que la Ciudad de Buenos Aires no esté en una fase similar a la que están las provincias donde empezamos a proyectar el regreso a las aulas, no se va a poder generar esas condiciones de retorno".El ministro aseguró que aún en las provincias que tengan estas condiciones "el regreso se hará en forma escalonada, primero en el sector rural y en las pequeñas localidades del interior y luego se irá extendiendo al resto de la provincia. La decisión final la tomará cada gobernador".El proceso de reapertura de las escuelas deberá obedecer además al protocolo marco acordado por todas las provincias en cuanto a la infraestructura y procesos de limpieza e higiene, acceso al agua potable y ventilación adecuada.En este sentido, Trotta aseguró que el Ministerio "realizará un acompañamiento presupuestario, obras de infraestructura y adquisición de insumos a las provincias para arrancar la vuelta a la escuela con un esquema de coordinación para que cada jurisdicción pueda empezar a partir de agosto".La idea es "comenzar con esos regresos escalonados, que se puedan consolidar y eso permita marcarle el camino a las demás jurisdicciones".Para garantizar la continuidad pedagógica, cada provincia elaboró un portal educativo o perfeccionó al que ya tenía, con el fin de que los alumnos con conectividad a Internet puedan mantener un vínculo con su docente a través de la tecnología.En este aspecto, el gobierno nacional también lanzó la plataforma Seguimos Educando que tiene navegabilidad gratuita pero a partir de agosto, con la continuidad de la alternancia entre clases virtuales y presenciales, incluirá servicios de mensajería entre alumnos y docentes sin consumo de datos móviles."En agosto vamos a estar lanzando la primera versión de la plataforma integral, el objetivo es generar todo un esquema de gratuidad de la navegabilidad para que todo lo vinculado a lo educativo se pueda navegar gratuitamente desde los celulares", dijo Trotta,Indicó que en esta primera parte "vamos a sumar aplicaciones con el fin de que tanto el docente como el alumno, cuando usen este sistema no gasten sus datos móviles, porque todo va a estar alojado en el satélite Arsat a partir del ID de su celular".El ministro explicó que este "es un proceso a partir del cual se van a ir sumando prestaciones y aplicaciones".El gobierno nacional prevé además lanzar un programa nacional, junto a provincias y municipios, para ir a buscar a los chicos que "no van a volver a la escuela"."Esto es algo que no sólo ocurrirá en la Argentina sino que ya pasó en otros países, el proceso de desgranamiento especialmente en el nivel secundario a raíz de que el virus rompió con las rutinas que tenían los adolescentes para ir a la escuela", aseguró el ministro.Precisó que "seguramente vamos tener que prorrogar saberes y contenidos para el 2021 porque no lo vamos a poder explorar este año", y detalló que se encuentra en análisis "la concreción de un módulo de tres meses a realizarse en febrero, marzo y abril del año próximo, destinado a los alumnos que cursen el último año de la secundaria".