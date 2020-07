Coronavirus: 42 personas aisladas en Zavalla por los tres casos confirmados

Fuente: rosario3.com

El fin de semana se confirmaron los primeros casos de covid-19 en la localidad ubicada a solo 15 kilómetros de Rosario. Se trata de una trabajadora policial y sus dos hijos. Aislaron a los contactos estrechos y hubo marcha atrás con algunas actividades que estaban habilitadas.Zavalla se sumó este fin de semana a las localidades santafesinas con casos confirmados de coronavirus. El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó tres contagios de covid-19 correspondiente a esa localidad de poco más de 5 mil habitantes, ubicada a solo 15 kilómetros de Rosario por la ruta nacional 33. Se trata de una empleada policial, un hijo que también es policía y una hija. Los tres se encuentran haciendo cuarentena y en buen estado de salud y también aislaron a 42 personas de contactos estrechos.El sábado el ministerio confirmó los tres casos positivos de Zavalla. Desde ese momento, la comuna restringió el horario comercial y prohibió las actividades deportivas y las reuniones familiares.Este lunes, en vivo en De 12 a 14 (El Tres), el presidente comunal Ezequiel Marinelli dijo que “veníamos trabajando con anticipación a esto, la situación era latente. Veníamos previendo la aparición de algún caso positivo de covid-19 en nuestra localidad”.Acerca de los contagiados, señaló que “son tres casos positivos de la misma familia, por suerte son personas que no están en el grupo de riesgo”. Y agregó que “están muy bien de salud, no presentan síntomas graves”.“Presentaron un poco de fiebre y dolor de cuerpo, síntomas de una gripe común”, añadió.Marinelli estableció: “Nos pusimos a trabajar en los contactos, tal es así que aislaron 42 personas, que van a tener que hacer el aislamiento por 14 días”.Y precisó que “hasta el día de hoy se hicieron 13 hisopados, pero ya se hizo el pedido de algunos más. Tenemos que esperar que la carga viral sea la adecuada”.Debido a esta situación, no se descarta que en los próximos días puedan ser detectados nuevos casos en el pueblo.El presidente comunal de Zavalla, que tomó el lugar de Guillermo Rajmil cuando éste fue convocado por Omar Perotti para asumir como secretario de Acceso a la Salud en la provincia, dijo que “como medida preventiva, se decidió prohibir las salidas recreativas, las reuniones familiares y las actividades deportivas”.“También se ha restringido un poco el horario comercial”, finalizó.